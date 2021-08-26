الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب فى ظل ارتفاع الدولار

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ ارتفع الدولار قبيل كلمة مقررة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، هذا الأسبوع، فيما يترقب المستثمرون مؤشرات عن تقليص التحفيز الاقتصادي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1784.82 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1785 دولارًا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، ليضغط على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا "بعض المستثمرين يريدون قليلاً من الحماية في حال ورود مفاجأة تميل إلى التشديد النقدي من جاكسون هول" مضيفًا أن الذهب قد يميل إلى النزول حتى انعقاد الندوة.

ومن المقرر أن يلقي جيروم باول كلمة في الندوة الاقتصادية السنوية للبنك المركزي الأمريكي في جاكسون هول بوايومنج يوم الجمعة.

وبينما يناقش عدد آخذ في التزايد من مسئولي الاحتياطي الاتحادي احتمال تقليص برنامج شراء السندات، فإن الزيادة في الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا تلقي بظلال من عدم اليقين على تلك الرؤية.

وقال إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة "بالنسبة للذهب، أي مؤشرات على تحلي (مسئولي الاحتياطي الاتحادي) بالمزيد من الصبر في ظل الجائحة القائمة، فإن الأسعار ينبغي أن تلقى دعمًا جيدًا، لكن أي مكاسب في العوائد الحقيقية قد يثبط طلب المستثمرين".

ويُعتبر الذهب تحوطًا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة وسيؤدي خفض مجلس الاحتياطي للتحفيز إلى معالجة الأمرين مما يقلص جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة والبلاتين 0.9 بالمئة إلى 23.64 دولار و987.65 دولار للأوقية على الترتيب، وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2402.86 دولار.

الذهب أسعار الذهب العقود الأمريكية المعدن الأصفر العملة الأمريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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