«القوى العاملة»: معاش شهري 3 آلاف جنيه لورثة مصري توفي بالأردن

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات مواطن متوفى لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي للورثة 3 آلاف و84 جنيها شهريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة بإجمالي 2563 دولارا، أي ما يعادل 40 ألفاً و91 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي الأردني بمتابعة مستحقات ورثة المواطن المتوفى "محمد.ع.أ"، وذلك للحصول على المستحقات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إنه في إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة لحل مشكلات المواطنين المصريين العاملين بالأردن وديا، وخاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، حصل المكتب على مستحقات ورثة المواطن المتوفى "محمد.ع.أ" بعد أن تم الاستجابة الفورية وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمملكة .

وأشار إلى أنه تتويجا لهذا الجهد تم تحويل مستحقات الورثة بحصول الأبناء والأرملة "رضا.ا.ج"، على معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإجمالي 197 دولاراً شهريا، 3 آلاف و84 جنيها شهريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة بإجمالي 2563 دولارا، أي ما يعادل 40 ألفاً و91 جنيها مصريا تقريبا.

وشهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة، من 13 إلى 20 أغسطس الجاري، منها افتتاح وزير القوي العاملة محمد سعفان المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، وإطلاق فعاليات القافلة الطبية الكبرى التي نظمتها الوزارة ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة المنوفية ، ولقاء الوزير مع مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي فى مصر، ونائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية، واستئناف مبادرة "مصر بكم أجمل" لتأهيل ذوي الهمم والعزيمة أعمال مرحلتها الثانية بالمنوفية، ومتابعة حريق مصنع زيوت السيارات بأبو رواش لمعرفة أسبابه، وبدء فعاليات الدورة الثانية التدريبية للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج، وتعيين 3445 شاباً في 6 محافظات، وتحويل 2.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن.