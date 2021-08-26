«فيسبوك» تستعد لإطلاق محفظة إلكترونية تتيح للمستخدمين تخزين العملات الرقمية

تستعدّ "فيسبوك" لإطلاق محفظة إلكترونية تتيح للمستخدمين تخزين العملات الرقمية، بحسب ما قال مسئول رفيع في الشركة في مقابلة مع موقع أمريكي.

وصرّح ديفيد ماركوس رئيس وحدة العملات المشفّرة لموقع "ّذي إنفورمايشن" الإخباري، بأن مسئولي الشركة "ملتزمون" بإطلاق المحفظة الرقمية التي تحمل اسم "نوفي" هذه السنة.

وكشف ماركوس أنه كان يفضّل إطلاق "نوفي" بالتوازي مع "دييم"، وهي عملة رقمية مربوطة بالدولار قيد التطوير في الشركة، غير أن موعد طرحها ليس أكيدا بعد.

وقال ديفيد ماركوس خلال المقابلة "من حيث المبدأ، من الممكن إطلاق نوفي قبل دييم، لكن ليس هذا ما نريد فعله بالضرورة"، مشيرًا إلى أن الأمر "رهن المدّة اللازمة لتطوير دييم. وهذا ليس من اختصاصي".

وكانت "فيسبوك" أعلنت في 2019 عن نيتها إطلاق عملة مشفّرة تحت اسم "ليبرا"، لكنها واجهت معارضة من الجهات الناظمة على خلفية مخاوف بشأن الأمن والموثوقية.

وفي ديسمبر 2020، غُيّر اسم "ليبرا" إلى "دييم" وانتقل مقرّ العمليات الخاصة بها من سويسرا إلى الولايات المتحدة في إطار "تحوّل استراتيجي".

وفي سياق آخر، تدرس منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، تشكيل لجنة لتقديم المشورة بشأن القضايا الشائكة المتعلقة بالانتخابات العالمية.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، أن المنصة تتواصل مع الأكاديميين وخبراء السياسة حول قضايا تتعلق بالإعلانات السياسية والمعلومات المضللة حول الانتخابات.

ومن المتوقع ألا يقتصر عمل اللجنة على الانتخابات الأمريكية وحدها، حيث من المحتمل أيضًا أن يكون للجنة دور للتأثير في الانتخابات التي يتم مراقبتها عن كثب في المجر وألمانيا والبرازيل والفلبين.

وتعد اللجنة مستقلة من الصحفيين والأكاديميين والنشطاء ومكلفة بمراجعة سياسات فيسبوك.

كما تختبر منصة فيس بوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، إضافة مكالمات الصوت والفيديو إلى تطبيق فيس بوك الرئيسي.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، الثلاثاء، أن تلك الميزات حاليًا جزءًا من تطبيق ماسنجر Messenger المستقل.

وتعد المكالمات الصوتية والمرئية من بين العديد من ميزات ماسنجر التي قدمتها منصة فيس بوك في منتجاتها الأخرى مثل كاميرات فيديو Portal وسماعات الواقع الافتراضي Oculus.

وأكدت منصة فيس بوك أنها تختبر مكالمات الصوت والفيديو في عدة بلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة.