العثور على جثة مسن متعفنة داخل شقته في الأزبكية

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لمسن في دائرة قسم شرطة الأزبكية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة الأزبكية، بلاغا بالعثور على جثة رجل داخل شقة في دائرة الأزبكية، وبالانتقال تبين العثور على جثة متعفنة لشخص في العقد السادس من العمر ويرتدي كامل ملابسه، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية على الجثة.

وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة لتفريغها لفحص المترددين على شقة المتوفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.