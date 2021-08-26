الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة مسن متعفنة داخل شقته في الأزبكية

جثة
جثة

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لمسن في دائرة قسم شرطة الأزبكية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة الأزبكية، بلاغا بالعثور على جثة رجل داخل شقة في دائرة الأزبكية، وبالانتقال تبين العثور على جثة متعفنة لشخص في العقد السادس من العمر ويرتدي كامل ملابسه، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية على الجثة.

وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة لتفريغها لفحص المترددين على شقة المتوفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مباحث القاهرة قانون العقوبات مصرع شخص جريمة قتل قسم شرطة الازبكية التصريح بالدفن التحفظ على كاميرات المراقبة العثور على جثة متعفنة

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