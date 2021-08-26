عادل حمودة يكشف سر الخلاف مع هيكل فى «60 دقيقة»

أعلن الإعلامي أحمد الطاهري على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استضافة الكاتب الصحفي عادل حمودة، في برنامجه "60 دقيقة" على شاشة Extra News.

ويدور الحوار حول 50 سنة صحافة على أن يذاع الجزء الأول الخميس، والجزء الثاني الجمعة، من عبد الناصر إلى عبد الفتاح السيسي، وتقليب في أوراق ومعارك الصحفي الكبير - على حد تعبير الطاهري.

كما يتناول الحوار الحديث عن مشوار حمودة من روزاليوسف إلى صوت الأمة والفجر، وحكايات خاصة، وسر الخلاف الأخير بينه وبين الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل؟ وفى الشأن العام كيف رصد مشهد إجلاء المصريين من كابول؟ وإلى أين ينتهى الحراك الدائر فى لعبة الأمم؟.

وكان الإعلامى أحمد الطاهرى مقدم برنامج “60 دقيقة ”على شاشة قناة "إكسترا نيوز" والذى يذاع بشكل أسبوعي يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع قد قدم عدد من الحلقات الهامة منها حلقة خاصة من داخل العاصمة الإدارية الجديدة لتوضيح حجم الإنجازات التي تم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية.

وتحدث البرنامج عن أحفاد البنائين العظام الذين يسيطرون تاريخا جديدا من المجد ، حجم الإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما حل سفير تونس لدى مصر محمد بن يوسف ضيفا على برنامج "60 دقيقة" للكاتب الصحفى أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة "روزا اليوسف".

وكشف سفير تونس لدى القاهرة خلال الحوار الذى انفرد به البرنامج الذى يذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، عن ماذا حدث ويحدث فى تونس بعد 25 يوليو؟، واعلن السفير خلال الحوار من قلب القاهرة بأن (مصر هي النموذج).

ويقدم الكاتب الصحفى أحمد الطاهري، رئيس تحرير "روز اليوسف"، حلقات برنامجه "60 دقيقة"، على قناة إكسترا نيوز، يومى الخميس الجمعة،من كل أسبوع فى تمام الساعة 8 مساء.