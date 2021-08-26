«محلية الأقصر» تعلن مزايدة لتأجير 44 بازارا خارج ساحة معبد الكرنك
أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الأقصر، طرح المزايدة العامة الداخلية لتأجير (٤٤) بازارا خارج ساحة معبد الكرنك، لمدة ٣ سنوات.
وتنعقد جلسة المزاد، يوم الأربعاء، الموافق ١٥ / ٩ /٢٠٢١م الساعة الثانية عشر ظهراً، وفقا للعديد من الإجراءات تتمثل في:
دفع تأمين ابتدائي ٥٠٠ ج ويزيد التأمين المؤقت إلى 10% من إجمالي قيمة العقد عن الثلاث سنوات فور الرسو، وثمن كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ ٢٩٩ جنيهًا.
ووفقا لبيان مجلس المدينة إنه «تباع كراسات الشروط والمواصفات بإدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية، وتنعقد جلسة المزايدة بديوان عام مجلس مدينة الأقصر بإدارة العقود والمشتريات بالمدينة فى الموعد والتاريخ المحدد.
وطالب مجلس مدينة الأقصر أن «يتقدم المشترك بالمستندات المبينة ( الأصل للاطلاع) :-
كراسة الشروط والمواصفات مع وضع طابع الشهيد فئة (٥) جنيهات عليها والتوقيع على أصل الإقرار المرفق، بجانب قيام الشركات المتقدمة في المزاد، بتسجيل بياناتها على موقع بوابة التعاقدات العامة، ويمكن الاطلاع على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات والعقد المزمع إبرامه من بوابة التعاقدات العامة ».