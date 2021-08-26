الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«محلية الأقصر» تعلن مزايدة لتأجير 44 بازارا خارج ساحة معبد الكرنك

ساحة معبد الكرنك
ساحة معبد الكرنك

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الأقصر، طرح المزايدة العامة الداخلية لتأجير (٤٤) بازارا خارج ساحة معبد الكرنك، لمدة ٣ سنوات.

وتنعقد جلسة المزاد، يوم الأربعاء، الموافق ١٥ / ٩ /٢٠٢١م الساعة الثانية عشر ظهراً، وفقا للعديد من الإجراءات تتمثل في:
دفع تأمين ابتدائي ٥٠٠ ج ويزيد التأمين المؤقت إلى 10% من إجمالي قيمة العقد عن الثلاث سنوات فور الرسو، وثمن كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ ٢٩٩ جنيهًا.

ووفقا لبيان مجلس المدينة إنه «تباع كراسات الشروط والمواصفات بإدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية، وتنعقد جلسة المزايدة بديوان عام مجلس مدينة الأقصر بإدارة العقود والمشتريات بالمدينة فى الموعد والتاريخ المحدد.

وطالب مجلس مدينة الأقصر أن «يتقدم المشترك بالمستندات المبينة ( الأصل للاطلاع) :-
كراسة الشروط والمواصفات مع وضع طابع الشهيد فئة (٥) جنيهات عليها والتوقيع على أصل الإقرار المرفق، بجانب قيام الشركات المتقدمة في المزاد، بتسجيل بياناتها على موقع بوابة التعاقدات العامة، ويمكن الاطلاع على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات والعقد المزمع إبرامه من بوابة التعاقدات العامة ».

الأقصر معبد الكرنك 3 سنوات مدينة الأقصر كراسة الشروط مزايدة تأجير 44 بازار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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