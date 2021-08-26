الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة القاهرة تعد أول مرجع علمي لعلاج الفم والأسنان بـ«النانو تكنولوجي»

الخشت
الخشت

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إعداد المرجع العلمي الدولي الأول من نوعه في مصر  في مجال العلاج التحفظي  لتخصصات طب الفم والأسنان من خلال استخدام تقنية النانو تكنولوجي والتي يتم تطبيقها لأول مرة، وتم نشر المرجع دوليا وذلك بالتعاون مع الناشر الدولي السيفير.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بكل ما هو جديد في التخصصات المختلفة، وبما تتواكب مع التطور العالمي للبحث العلمي التطبيقي، مقارنة بنظرائها في الجامعات المرموقة، وبما يعود بالنفع علي المجتمع والناس، وهو ما يتحقق فيما تقدمه مستشفيات جامعة القاهرة وكلية طب الفم والاسنان والتي تعد من التخصصات ذات التصنيف المتقدم دولياً.

فيما كرم الدكتور الخشت، الفريق البحثي القائم على إعداد المرجع العلمي وهما الدكتورة منى رياض، الأستاذ بقسم العلاج التحفظي بكلية طب الأسنان، والدكتورة شيرين حافظ الأستاذ المساعد بقسم العلاج التحفظي، وذلك لجهودهما وتميزهما في إعداد المرجع العلمي الدولي الأول لمصر في مجال العلاج التحفظي باستخدام تقنية النانوتكنولوجي.

من جهته، قال الدكتور عاطف شاكر، عميد كلية طب الأسنان، إن أهمية المرجع ليس لكونه الأول من نوعه فقط فى مجال العلاج التحفظي على مستوى جميع كليات طب الأسنان بمصر، لكنه سيساهم في تطور علاجات أمراض الفم بشكل كبير عبر تقنية "النانوتكنولوجي"، بالإضافة إلى استخدام تقنية النانو مستقبلاً في هندسة أنسجة الأسنان.

وأشارت الدكتورة ألفت حسانين، رئيس قسم العلاج التحفظي بكلية طب الأسنان، إلى التوسع في استخدام تقنية "النانو تكنولوجي" لتطوير الأدوات التي تساعد الأطباء على التشخيص والعلاج والوقاية من أمراض الفم، لافتةً إلى العمل على اتاحة المرجع بجميع المكاتب العلمية ليصبح مرجعا علميا متخصصا لجميع أطباء الأسنان على مستوى العالم.

طب الأسنان عالم كاتب منى والعلاج تطور تحف فى مصر تقدم كرم جامعة القاهرة شاكر وذلك عميد الفم مختلفة هندسة القاهرة الاول

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