حجز عاملين بمراكز علاج إدمان دون ترخيص بالإسكندرية

قررت نيابة غرب الكلية بالإسكندرية حجز عدد من العاملين في مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم باحتجاز المدمنين وعلاجهم بأساليب بدائية وتعذيبهم دون إشراف طبي، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص من الجهات المسؤولة، وإدارة منشآت طبية غير مرخصة، وتعريض صحة وحياة المرضى للخطر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول، وسؤال الضحايا عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وضباط مباحث قسمي الدخيلة والعامرية أول، يفيد بقيام المسؤولين بمديرية الصحة بالإسكندرية، بشن حملة موسعة على مراكز لعلاج الإدمان لضبط المخالفات حيث تم ضبط مركزين بمنطقة أبو تلات، و4 مراكز بمنطقة أبو يوسف، من بينها مركز واحدا مرخص و5 آخرين بدون ترخيص.

وبالمعاينة والفحص تبين أن المسؤولين داخل المراكز غير المرخصة تقوم باحتجاز المدمنين وعلاجهم بأساليب بدائية ودون إشراف طبى، وبالإضافة إلى إشراف أشخاص غير متخصصين وغير مصرح لهم بممارسة المهنة على علاجهم أشخاص، كما يتعرض المدمنين إلى الإهانة وسوء المعاملة التى تصل إلى حد الضرب والحرمان من الطعام.

على الفور تم ضبط عدد من العاملين بتلك المراكز غير المرخصة وتسليمها إلى أقسام الشرطة وتحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التحقيقات.