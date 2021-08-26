الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حجز عاملين بمراكز علاج إدمان دون ترخيص بالإسكندرية

مركز علاج إدمان
مركز علاج إدمان

قررت نيابة غرب الكلية بالإسكندرية حجز عدد من العاملين في مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم باحتجاز المدمنين وعلاجهم بأساليب بدائية وتعذيبهم دون إشراف طبي، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص من الجهات المسؤولة، وإدارة منشآت طبية غير مرخصة، وتعريض صحة وحياة المرضى للخطر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول، وسؤال الضحايا عن الواقعة. 

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وضباط مباحث قسمي الدخيلة والعامرية أول، يفيد بقيام المسؤولين بمديرية الصحة بالإسكندرية، بشن حملة موسعة على مراكز لعلاج الإدمان لضبط المخالفات حيث تم ضبط مركزين بمنطقة أبو تلات، و4 مراكز بمنطقة أبو يوسف، من بينها مركز واحدا مرخص و5 آخرين بدون ترخيص.

وبالمعاينة والفحص تبين أن المسؤولين داخل المراكز غير المرخصة تقوم باحتجاز المدمنين وعلاجهم بأساليب بدائية ودون إشراف طبى، وبالإضافة إلى إشراف أشخاص غير متخصصين وغير مصرح لهم بممارسة المهنة على علاجهم أشخاص، كما يتعرض المدمنين إلى الإهانة وسوء المعاملة التى تصل إلى حد الضرب والحرمان من الطعام.

على الفور تم ضبط عدد من العاملين بتلك المراكز غير المرخصة وتسليمها إلى أقسام الشرطة وتحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التحقيقات.

مخدرات شرطة بدون ترخيص الإسكندرية مركز مديرية الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

فى خدمتك.. خطوات حجز مكان لركن سيارتك أمام المنزل والأوراق المطلوبة

محمد الباز لإدارة «الزمالك»: «حاكموا شيكابالا على تصرفاته»

انهيار منزل عمره 100 عام فى الإسماعيلية

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رجال «أونلاين» وجميلات «أوفلاين»

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

معدات وبضائع وتجار.. إسرائيل تعلن عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة

مسئول أمريكى: بايدن سيبلغ بينيت بقلقه من تسريع إيران لوتيرة برنامجها النووى

اتصالات مصرية مع إسرائيل وفصائل غزة لتحسين الأوضاع الإنسانية فى القطاع