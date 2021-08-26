الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحذير من «تهديد كبير» بوقوع هجوم إرهابى قرب مطار كابول

مطار كابول
مطار كابول

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، اليوم الخميس، إن هناك تهديدًا كبيرًا بوقوع هجوم إرهابي قرب مطار كابول، حيث حثت كانبيرا مواطنيها ومن لديهم تأشيرة دخول لأستراليا على الابتعاد عن المنطقة، وفقا لفرانس برس.

 

من جانبه طالبت وزارة الخارجية الأمريكية من المواطنين الأمريكيين مغادرة محيط المطار في العاصمة الأفغاية كابول على الفور بسبب "تهديدات أمنية خارج البوابات"، بحسب ما ذكرته السفارة الأمريكية في كابول عبر حسابها على "تويتر" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

 

وقالت السفارة: "بسبب التهديدات الأمنية خارج بوابات مطار كابول، ننصح المواطنين الأمريكيين بتجنب التوجه إلى المطار وتجنب بوابات المطار في هذا الوقت ما لم تتلقوا تعليمات من ممثل الحكومة الأمريكية للقيام بذلك".
 

وكان أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن نحو 1500 مواطن أمريكي ما زالوا عالقين في أفغانستان وينتظرون الإجلاء.

 

وقال بلينكن في تصريحات، نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن الولايات المتحدة، منذ 14 أغسطس الجاري، أجلت 82 ألفا و300 شخصًا، بينهم 4500 شخصًا يحملون جوازات سفر أمريكية.

 

وحذر من أن أعداد الأمريكيين في أفغانستان متقلبة للغاية وتتغير تقريبا كل ساعة، مشيرا إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين يتواصلون بشكل مباشر مع ما بين 500 إلى 1500 أمريكيا هناك، والذين تم تزويدهم بتعليمات حول كيفية الوصول إلى مطار كابول بسلام وأمان.

 

وقال بلينكن: "بالنسبة للأمريكيين المتبقين هناك، الذين قد يكونوا راغبين في مغادرة أفغانستان، فنحن نتواصل معهم بشكل مستمر وعدة مرات عبر عدة قنوات اتصال مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والمراسلة الإلكترونية، لتحديد ما إذا كانوا ما زالوا راغبين في المغادرة، ولتزويدهم بأحدث المعلومات والتوجيهات وكيفية تنفيذها"

 

وقال بلينكن: "بالنسبة للأمريكيين المتبقين هناك، الذين قد يكونوا راغبين في مغادرة أفغانستان، فنحن نتواصل معهم بشكل مستمر وعدة مرات عبر عدة قنوات اتصال مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والمراسلة الإلكترونية، لتحديد ما إذا كانوا ما زالوا راغبين في المغادرة، ولتزويدهم بأحدث المعلومات والتوجيهات وكيفية تنفيذها"

وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين كابول مطار كابول المنطقة الخارجية الامريكية وزارة الخارجية الامريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

محمد الباز لإدارة «الزمالك»: «حاكموا شيكابالا على تصرفاته»

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

طَلقتُ زوجتى قبل الدخول.. فما حقوقها؟.. «الأزهر» يُجيب

فى خدمتك.. خطوات حجز مكان لركن سيارتك أمام المنزل والأوراق المطلوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رجال «أونلاين» وجميلات «أوفلاين»

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

معدات وبضائع وتجار.. إسرائيل تعلن عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة

مسئول أمريكى: بايدن سيبلغ بينيت بقلقه من تسريع إيران لوتيرة برنامجها النووى

اتصالات مصرية مع إسرائيل وفصائل غزة لتحسين الأوضاع الإنسانية فى القطاع