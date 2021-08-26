تحذير من «تهديد كبير» بوقوع هجوم إرهابى قرب مطار كابول

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، اليوم الخميس، إن هناك تهديدًا كبيرًا بوقوع هجوم إرهابي قرب مطار كابول، حيث حثت كانبيرا مواطنيها ومن لديهم تأشيرة دخول لأستراليا على الابتعاد عن المنطقة، وفقا لفرانس برس.

من جانبه طالبت وزارة الخارجية الأمريكية من المواطنين الأمريكيين مغادرة محيط المطار في العاصمة الأفغاية كابول على الفور بسبب "تهديدات أمنية خارج البوابات"، بحسب ما ذكرته السفارة الأمريكية في كابول عبر حسابها على "تويتر" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وقالت السفارة: "بسبب التهديدات الأمنية خارج بوابات مطار كابول، ننصح المواطنين الأمريكيين بتجنب التوجه إلى المطار وتجنب بوابات المطار في هذا الوقت ما لم تتلقوا تعليمات من ممثل الحكومة الأمريكية للقيام بذلك".



وكان أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن نحو 1500 مواطن أمريكي ما زالوا عالقين في أفغانستان وينتظرون الإجلاء.

وقال بلينكن في تصريحات، نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن الولايات المتحدة، منذ 14 أغسطس الجاري، أجلت 82 ألفا و300 شخصًا، بينهم 4500 شخصًا يحملون جوازات سفر أمريكية.

وحذر من أن أعداد الأمريكيين في أفغانستان متقلبة للغاية وتتغير تقريبا كل ساعة، مشيرا إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين يتواصلون بشكل مباشر مع ما بين 500 إلى 1500 أمريكيا هناك، والذين تم تزويدهم بتعليمات حول كيفية الوصول إلى مطار كابول بسلام وأمان.

وقال بلينكن: "بالنسبة للأمريكيين المتبقين هناك، الذين قد يكونوا راغبين في مغادرة أفغانستان، فنحن نتواصل معهم بشكل مستمر وعدة مرات عبر عدة قنوات اتصال مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والمراسلة الإلكترونية، لتحديد ما إذا كانوا ما زالوا راغبين في المغادرة، ولتزويدهم بأحدث المعلومات والتوجيهات وكيفية تنفيذها"

وقال بلينكن: "بالنسبة للأمريكيين المتبقين هناك، الذين قد يكونوا راغبين في مغادرة أفغانستان، فنحن نتواصل معهم بشكل مستمر وعدة مرات عبر عدة قنوات اتصال مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والمراسلة الإلكترونية، لتحديد ما إذا كانوا ما زالوا راغبين في المغادرة، ولتزويدهم بأحدث المعلومات والتوجيهات وكيفية تنفيذها"