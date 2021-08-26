ولاية أسترالية تسجل أكثر من ألف إصابة يومية بكورونا

سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أكثر من ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة للمرة الأولى منذ بدء الجائحة.



وسجلت الولاية 1029 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لما ذكرته السلطات الصحية اليوم الخميس.



ومن ناحية أخرى أعلنت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بيريجيكليان تخفيفا طفيفا لقيود الإغلاق على الذين يتم تطعيمهم بدءا من يوم الاثنين المقبل.



وأعلنت بيريجيكليان اليوم الخميس أنه سيُسمح للبالغين الذين تم تطعيمهم خارج النقاط الساخنة المحددة في سيدني، وتخضع لقواعد إغلاق أكثر صرامة بكثير من بقية المدينة، بالاجتماع في مجموعات من خمسة أشخاص.



وداخل النقاط الساخنة، ستتمكن الأسر التي يتم تطعيم جميع البالغين لديها من التجمع في الأماكن المفتوحة للاستجمام، ولكن فقط وفقا لحظر التجول والحد الأقصى البالغ ساعة واحدة لمغادرة المنزل الواقع في تلك المناطق.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

