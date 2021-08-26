الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا وباكستان تتفقان على تنسيق نهج البلدين فى التعامل مع الأزمة الأفغانية

فلاديمير بوتين وعمران
فلاديمير بوتين وعمران خان

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي ، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وذكرت الرئاسة الروسية، في بيانها، أن الجانبين بحثا الوضع في أفغانستان، وأكدا أهمية الحفاظ على السلام والأمن ومنع العنف في البلاد، وإقامة حوار بين الأفغان يساعد في تشكيل حكومة شاملة تراعي مصالح جميع مكونات المجتمع​​​، واتقفا على تنسيق المقاربات تجاه القضايا الأفغانية، على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وبحث الجانبان عددًا من مواضيع الأجندة الثنائية، بما فيها تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الطاقة وعلى الصعيد الإنساني، إلى جانب اتفاق الطرفين على تفعيل الاتصالات الروسية الباكستانية على مختلف المستويات.

ونظمت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، عملية إجلاء أكثر من 500 مواطن من روسيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي وأوكرانيا من أفغانستان بواسطة أربع طائرات نقل عسكرية.

وذكرت الوزارة، في بيان له، أنها نظمت عملية إجلاء من أراضي أفغانستان بواسطة طائرات نقل عسكرية، فقد تم إجلاء أكثر من 500 شخص من روسيا والدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (بيلاروسيا وقيرجيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان) وأوكرانيا.

وأضاف البيان أنه "تم تشكيل مجموعة طيران من أربع طائرات نقل عسكرية في مطار أوليانوفسك بروسيا".

وتابعت الدفاع الروسية أنه "كانت على متن كل طائرة نقل عسكرية روسية توجد الخدمة الضرورية لتقديم المساعدة الطبية والدعم للمواطنين من روسيا ودول أخرى، الذين جرى إجلاؤهم أثناء الرحلة، فكانت هناك فرق طبية وتمريضية من الأطباء العسكريين مزودة بالمعدات الطبية والأدوية اللازمة".

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريبًا، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابول، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلًا إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملًا في مغادرة البلاد هربًا من قبضة الحركة المتشددة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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