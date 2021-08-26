الدفاع الأمريكى يوجه بالتطعيم الإجبارى لكل الجنود فى الخدمة والاحتياط

وجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بالتطعيم الإجباري لكل أفراد الجيش الأمريكي الذين في الخدمة وكذلك قوات الاحتياط ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال أوستن في خطاب رسمي، نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن اللقاحات الحاصلة على تصريح من إدارة الأدوية والأغذية الأمريكية هي فقط التي يمكن استخدامها لتلقيح أفراد الجيش الأمريكي، دون توضيح موعد نهائي لتلقيح الجنود والمسؤولين العسكريين.



وأوضحت الصحيفة أن تلك اللقاحات حاليا تقتصر على لقاح "فايزر" فقط، والذي حصل على ذلك التصريح يوم الإثنين الماضي.



جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) شجعت سابقا التلقيح ضد فيروس كورونا، لكنها لم تكن أوامر إجبارية على أفراد الجيش.



وبحسب البيانات الرسمية للبنتاجون هذا الشهر، فإن نحو 65% من أفراد الجيش الأمريكي بواقع 1.3 فردا في الخدمة حاليا تم تلقيحهم بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد.





ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.