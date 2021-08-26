الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئولة أممية: لبنان يمتلك فرصة لتحقيق إصلاحات عاجلة بشفافية

لبنان
لبنان

 دعت يوانا فرونيسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان إلى استغلال حصة البلاد من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي (احتياطي نقدي لكل دولة عضو بالصندوق) من أجل تحقيق إصلاحات عاجلة وبشفافية تامة.


جاء ذلك في تعليق لها اليوم على القرار الذي أعلنه صندوق النقد الدولي ببدء سريان توزيع حقوق السحب الخاصة اعتبارا من أمس ودعوة المستفيدين من هذه الحقوق لاستغلالها بمسئولية وحكمة من أجل مصلحة الشعوب.
 

وقالت فرونيسكا إن لبنان يمتلك فرصة لإعطاء الأولوية في التصرف بحصته البالغة حوالي 860 مليون دولار للمضي قدماً بإصلاحات عاجلة ومستدامة لصالح الشعب اللبناني، وذلك بشفافية كاملة.

 

وكان وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب مشروع مرسوم يقضي بتعديل قيمة بدل الانتقال المؤقت للعاملين في القطاع العام بمقدار الضعفين ليصبح ٢٤ ألف ليرة عن كل يوم عمل فعلي بدلا من ٨ آلاف ليرة.

 

جاء ذلك في ضوء بدء العمل منذ أمس بالأسعار الجديدة للمحروقات والتي تضمنت زيادة أسعار البنزين والديزل بنسبة تزيد على 60 % بعد قرار رفع الدعم جزئيا عن المشتقات البترولية من خلال احتساب سعر صرف الدولار في عمليات الاستيراد على 8000 ليرة للدولار وذلك بدلا من سعر صرف 3900 ليرة الذي كان معمولا به منذ أواخر شهر يونيو الماضي، وبديلا أيضا للتحرير الكامل لسعر صرف والذي أعلنه حاكم مصرف لبنان المركزي قبل نحو أسبوعين ليكون وفقا لسعر السوق الذي يتراوح من 16500 ليرة للدولار وحتى 20 ألف ليرة.

 

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب أن العمل بهذا المرسوم يبدأ في أول الشهر الذي يلي تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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