الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئولة أممية: هناك حاجة ماسة لوقف تدهور الأزمة بلبنان

لبنان
لبنان

قالت نجاة رشدي منسقة الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، إن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم لوقف تدهور الأزمة في لبنان والحد من تأثيرها على الفئات الضعيفة.


وأعربت رشدي، في تصريحات لها، عقب اجتماع مع ممثلي عدد من المنظمات الأهلية الوطنية والدولية في محافظة البقاع، عن حزنها لمدى تأثير الأزمة في لبنان على حياة اللاجئين بلبنان على مختلف الأصعدة، بما فيه الوصول إلى المياه والصحة وضمان حمايتهم وسلامتهم.


وأضافت أن الأوضاع في المخيمات يرثى لها والاحتياجات هائلة، كما أن هناك حالات متزايدة من عمالة الأطفال، وهناك جيل كامل محروم من التعليم ومن الفرص والأدوات الضرورية لبناء مستقبل أفضل.


وأوضحت أن الاجتماع اليوم سلط الضوء على آثار أزمات لبنان الوخيمة على اللاجئين والمجتمعات اللبنانية المضيفة، وتأثيرها أيضا على عمل المنظمات الأهلية واستمراريتها.

 

وكان وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب مشروع مرسوم يقضي بتعديل قيمة بدل الانتقال المؤقت للعاملين في القطاع العام بمقدار الضعفين ليصبح ٢٤ ألف ليرة عن كل يوم عمل فعلي بدلا من ٨ آلاف ليرة.

 

جاء ذلك في ضوء بدء العمل منذ أمس بالأسعار الجديدة للمحروقات والتي تضمنت زيادة أسعار البنزين والديزل بنسبة تزيد على 60 % بعد قرار رفع الدعم جزئيا عن المشتقات البترولية من خلال احتساب سعر صرف الدولار في عمليات الاستيراد على 8000 ليرة للدولار وذلك بدلا من سعر صرف 3900 ليرة الذي كان معمولا به منذ أواخر شهر يونيو الماضي، وبديلا أيضا للتحرير الكامل لسعر صرف والذي أعلنه حاكم مصرف لبنان المركزي قبل نحو أسبوعين ليكون وفقا لسعر السوق الذي يتراوح من 16500 ليرة للدولار وحتى 20 ألف ليرة.

 

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب أن العمل بهذا المرسوم يبدأ في أول الشهر الذي يلي تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

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