الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حفل كورال قصر الأمير طاز والفرقة القومية بالغورى وكشك الباشا بمركز الحرية للإبداع

قصر الأمير طاز
قصر الأمير طاز

يُقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بمقره الكائن في حي الخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء اليوم الخميس، حفل جديد من الحفلات الدورية التي يقدمها كورال قصر الأمير طاز.

 

الحفل بقيادة الفنانة هبة رمضان، ويشارك فيه مجموعة من المواهب المتميزة فى الغناء والعزف بين: 9 - 22 عام، ومزج بين أغاني الأطفال والأغاني التراثية، ويتضمن البرنامج تقديم مجموعة من الأغنيات منها: "حلوة يا زوبة، الموضات، صغيرة على الحب، دارت الأيام، سحب رمشة، لولا الملامة، بهية، وغيرها من الأغنيات".

 

كما يستقبل مركز إبداع قبة الغوري، بشارع الأزهر، في الثامنة مساء، حفل جديد من حفلات الفرقة القومية  للفنون الشعبية، وذلك بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وفي إطار فلسفة مركز إبداع قبة الغوري في الحفاظ علي شخصية مصر التراثية.

 

ــ العرض المسرحي كشك الباشا
في سياق متصل، تستقبل خشبة مسرح مركز الحرية للإبداع، والتابع أيضا لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة والنصف مساء اليوم، العرض المسرحي "كشك الباشا"، العرض من تأليف هاجر السيد، موسيقى وألحان  شريف ياسر، كلمات الأغاني محمد عبد المحسن، ومن إخراج مصطفى فتوح.

 

ويتناول عرض "كشك الباشا" أثر التجارب الحياتية للإنسان، وكيف يكرر أخطائه مرة تلو الأخرى، دون أن يتعلم من تجاربه السابقة، بستثناء قلة قليلة هي التي تتخذ من تجاربها السابقة، منهاجا ونبراسا في حياتها المستقبلة، أي تتعلم بالتجربة والخطأ حتي تتفادي عثرات الحياة.


واستطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.. كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

 

يذكر أن صندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التي أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالي 90 مكتبة.

 

كما أن فلسفة تحويل المواقع الأثرية –بعد ترميمها–إلى مراكز إبداع فنى كان لها عظيم الأثر في تنمية المستوى الثقافي لجموع السكان المحيطين بهذه المراكز وخصوصًا أنه تم إمداد هذه المواقع بكافة المتطلبات التي تكفل لها أداء دورها الثقافي والفني، وقد بدأت التجربة عام 1996 ببيت الهراوي وامتدت حتى وصل عدد المواقع الأثرية التي تم تحويلها إلى مراكز إبداع فنى تابعة للصندوق إلى 17 مركزًا.

 

من ناحية أخرى فإن صندوق التنمية الثقافية يتولى إدارة وتنظيم ودعم العديد من المهرجانات الثقافية والفنية في السينما والمسرح والفنون التشكيلية والتي تعمل على دعم هذه الفنون والدفع بها في عملية التنمية والتطوير ومنها: المهرجان القومي للسينما المصرية، المهرجان القومي للمسرح، مهرجان المسرح التجريبي، سمبوزيوم النحت الدولي بأسوان، مهرجان سينما الطفل.

كورال قصر الأمير طاز الفرقة القومية للفنون الشعبية مركزإبداع قبة الغوري كشك الباشا مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية صندوق التنمية الثقافية

مواد متعلقة

«عاش هنا» تكشف جيران الفنانة مديحة سالم والفنان جورج سيدهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

محمد الباز لإدارة «الزمالك»: «حاكموا شيكابالا على تصرفاته»

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

الدولار ينهى جلسة التداول مستقرا مع ارتفاع العوائد الأمريكية

«الأغذية العالمى» يحذر من نفاد بعض مخزونات المساعدات الإنسانية لأفغانستان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رجال «أونلاين» وجميلات «أوفلاين»

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

معدات وبضائع وتجار.. إسرائيل تعلن عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة

مسئول أمريكى: بايدن سيبلغ بينيت بقلقه من تسريع إيران لوتيرة برنامجها النووى

اتصالات مصرية مع إسرائيل وفصائل غزة لتحسين الأوضاع الإنسانية فى القطاع