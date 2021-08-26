حفل كورال قصر الأمير طاز والفرقة القومية بالغورى وكشك الباشا بمركز الحرية للإبداع

يُقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بمقره الكائن في حي الخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء اليوم الخميس، حفل جديد من الحفلات الدورية التي يقدمها كورال قصر الأمير طاز.

الحفل بقيادة الفنانة هبة رمضان، ويشارك فيه مجموعة من المواهب المتميزة فى الغناء والعزف بين: 9 - 22 عام، ومزج بين أغاني الأطفال والأغاني التراثية، ويتضمن البرنامج تقديم مجموعة من الأغنيات منها: "حلوة يا زوبة، الموضات، صغيرة على الحب، دارت الأيام، سحب رمشة، لولا الملامة، بهية، وغيرها من الأغنيات".

كما يستقبل مركز إبداع قبة الغوري، بشارع الأزهر، في الثامنة مساء، حفل جديد من حفلات الفرقة القومية للفنون الشعبية، وذلك بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وفي إطار فلسفة مركز إبداع قبة الغوري في الحفاظ علي شخصية مصر التراثية.

ــ العرض المسرحي كشك الباشا

في سياق متصل، تستقبل خشبة مسرح مركز الحرية للإبداع، والتابع أيضا لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة والنصف مساء اليوم، العرض المسرحي "كشك الباشا"، العرض من تأليف هاجر السيد، موسيقى وألحان شريف ياسر، كلمات الأغاني محمد عبد المحسن، ومن إخراج مصطفى فتوح.

ويتناول عرض "كشك الباشا" أثر التجارب الحياتية للإنسان، وكيف يكرر أخطائه مرة تلو الأخرى، دون أن يتعلم من تجاربه السابقة، بستثناء قلة قليلة هي التي تتخذ من تجاربها السابقة، منهاجا ونبراسا في حياتها المستقبلة، أي تتعلم بالتجربة والخطأ حتي تتفادي عثرات الحياة.



واستطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.. كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

يذكر أن صندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التي أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالي 90 مكتبة.

كما أن فلسفة تحويل المواقع الأثرية –بعد ترميمها–إلى مراكز إبداع فنى كان لها عظيم الأثر في تنمية المستوى الثقافي لجموع السكان المحيطين بهذه المراكز وخصوصًا أنه تم إمداد هذه المواقع بكافة المتطلبات التي تكفل لها أداء دورها الثقافي والفني، وقد بدأت التجربة عام 1996 ببيت الهراوي وامتدت حتى وصل عدد المواقع الأثرية التي تم تحويلها إلى مراكز إبداع فنى تابعة للصندوق إلى 17 مركزًا.

من ناحية أخرى فإن صندوق التنمية الثقافية يتولى إدارة وتنظيم ودعم العديد من المهرجانات الثقافية والفنية في السينما والمسرح والفنون التشكيلية والتي تعمل على دعم هذه الفنون والدفع بها في عملية التنمية والتطوير ومنها: المهرجان القومي للسينما المصرية، المهرجان القومي للمسرح، مهرجان المسرح التجريبي، سمبوزيوم النحت الدولي بأسوان، مهرجان سينما الطفل.