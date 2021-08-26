إصابة جندى أثناء صد هجوم لبوكو حرام فى شمال شرقى نيجيريا

صدت قوات الجيش النيجيري، هجومًا بولاية يوبي شمال شرقي نيجيريا يشتبه في أنه من تنفيذ جماعة بوكو حرام الإرهابية.

ونقل موقع تشانلز النيجيري عن مصدر عسكري تأكيده أن القوات نجحت في استعادة سيارة تويوتا من بين ثلاثة سيارات كان يستخدمها المهاجمون .

وذكر الموقع أن جنديا أصيب بجروح ويتلقى العلاج بعد أن اقتحم المتمردون بابانجيدا مقر منطقة الحكومة المحلية في ترمووا بالولاية الشمالية الشرقية.

وقال أحد السكان إن المهاجمين جاؤوا في ثلاث شاحنات تويوتا وتوجهوا مباشرة إلى القاعدة العسكرية.

ويقع محور بابانجيدا على بعد 50 كيلومترًا من دابتشي، حيث تم اختطاف 110 طالبة من الكلية التقنية للعلوم الحكومية للبنات في فبراير 2018.

وعلى صعيد آخر، قال مسؤولون، الأربعاء، إن مسلحين قتلوا بالرصاص 36 شخصا على الأقل ودمروا منازل في هجوم وقع الليلة الماضية على قرية قرب مدينة جوس بوسط نيجيريا، في منطقة تشهد اشتباكات عرقية متكررة.

وقال متحدث عسكري إن المسلحين تنقلوا من منزل إلى آخر وأخذوا يقتلون السكان في قرية يلوا زانجام في وقت متأخر من الثلاثاء.

وأضاف أن الجنود وجدوا صعوبة في الوصول إلى المنطقة بعد تدمير جسر يؤدي إليها، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

وجوس هي عاصمة ولاية بلاتو التي تعد جزءا مما يسمى الحزام الأوسط في نيجيريا والذي يشهد اشتباكات متكررة بين عرقية الهوسا-فولاني التي تسيطر على شمال نيجيريا وعدد من الجماعات العرقية المحلية الأصغر.

ووصف سايمون لالونج حاكم ولاية بلاتو الهجوم بأنه عمل همجي، مشيرا إلى أن قوات الأمن اعتقلت عشرة مشتبه بهم وتطارد آخرين.

وتابع أنه فرض حظر تجول لمدة 24 ساعة في المنطقة المحيطة للحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا وتخريب الممتلكات.

يشار إلى أنه يوم 16 أغسطس الجاري، أقدم مسلحون على خطف 20 شخصا بينهم 15 طالبا من كلية زراعية في ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا في أحدث عملية خطف جماعي في البلاد أسفرت أيضا عن مقتل ثلاثة أشخاص.