نيجيريا تسجل 129 حالة إصابة و8 وفيات بالكوليرا فى إحدى ولاياتها

أكدت حكومة ولاية كوجي جنوب العاصمة أبوجا وسط البلاد، أنه تم تسجيل 129 حالة إصابة بالكوليرا وثماني حالات وفاة في خمس مناطق حكومية محلية بالولاية.

وأفادت وزارة الصحة بالولاية، في بيان نقلته صحيفة بانش النيجيرية، أنه تم تسجيل الإصابات في 5 مناطق بالولاية، وتم تسجيل حالات إصابة بالكوليرا بين فبراير وأغسطس.

وأضاف البيان "كشفت نتائجنا أيضًا أن غالبية الوفيات في جميع حالات تفشي المرض حدثت في المنزل".

وتعمل الولاية أيضًا عن كثب مع الحكومة المحلية لتجنب المزيد من التفشيات للمرض من خلال تعزيز واستدامة توعية وتعبئة المجتمع.

ونصحت الوزارة الأشخاص المصابين بالإسهال والقيء بزيارة أقرب مرفق صحي بمجرد ملاحظة هذه الأعراض.

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية أن قارة إفريقيا سجلت تزايد في أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تكافح فيه العديد من البلدان مع تفشى الكوليرا ومرض فيروس إيبولا وفيروس ماربورج؛ ما يهدد بمزيد من الضغط على قدرة الاستجابة للطوارئ المنهكة في المنطقة.

ولفتت المنظمة- في تقرير وزعته في جنيف- إلى أن وفيات كورونا ارتفعت في غرب إفريقيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية بنسبة 193%، حيث سجلت قبل شهر 348 حالة في مقابل 1018 حالة سجلتها فقط في الأسبوع المنتهي فى 15 أغسطس.

وذكرت المنظمة أنه على الرغم من أن نسبة الأشخاص الذين جرى تشخيصهم بالمرض، والذين توفوا تبلغ 1.4 % أدنى من المتوسط القاري البالغ 2.5 %، إلا أنها أعلى من الموجتين السابقتين في المنطقة الفرعية، معتبرة أن ذلك علامة على أن الأنظمة الصحية تعاني من إجهاد عبء العمل الثقيل.

وأوضحت أنه في حين انخفضت الحالات الجديدة في غرب إفريقيا- هذا الأسبوع- إلا أنها مع ذلك ارتفعت لمدة ثمانية أسابيع متتالية.

ونوهت بأن إفريقيا سجلت- بشكل عام- أكثر من 244 إصابة جديدة في الأسبوع المنتهي فى 15 أغسطس وذلك بانخفاض 11% عن الأسبوع السابق والأسبوع الثاني على التوالى من الحالات المتناقصة.

وتابعت أنه مع ذلك فإن تسعة بلدان من أصل 23 تشهد ارتفاعًا في غرب إفريقيا، في ذات الوقت الذي تشهد كوت ديفوار وغينيا ونيجيريا ارتفاعًا في عدد الحالات، بينما تعالج البلدان الثلاثة حالات تفشٍّ أخرى.