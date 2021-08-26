الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الألمانى: إجلاء 538 شخصا من أفغانستان حتى الأن

مطار كابول
مطار كابول

أعلن الجيش الألماني على "تويتر"، أنه نقل 538 شخصًا إضافيًا من كابول عبر ثلاث رحلات جوية حتى الآن.

ويصل بذلك عدد الأشخاص الذين أجلتهم القوات الألمانية من البلاد إلى 5193 شخصًا، من بينهم أكثر من 3600 أفغاني.

كما ذكرت القوات الألمانية، أنها تعاونت مع القوات الأمريكية لإرسال مروحيات في جميع أنحاء كابول لإجلاء 21 ألمانيًا من نقاط خروج تم ترتيبها مسبقًا، وفقًا لما ذكره إيبرهارد تسورن، المفتش العام في الجيش الألماني المسؤول عن تقييم القوات المسلحة.

وكان أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن الجيش الألماني سيحاول مجددًا ، نقل هؤلاء الأشخاص بأمان إلى المطار.

وأضاف "ماس"، أن ألمانيا تجري محادثات مع طالبان من أجل ضمان أن يتسنى لمواطنين ألمان عبور نقاط تفتيش أقامتها الحركة، وقال إن ذلك "مروع"، ولكن ليس هناك بديل في الوقت الحالي.

ومن جانبه، صرح رئيس حزب الخضر الألماني روبرت هابك، بأنه يرى أن ألمانيا لن يمكنها لفترة طويلة ترحيل طالبي لجوء مرفوضين، أو مذنبين، إلى أفغانستان.

وقال "هابك"، وهو أحد رئيسي الحزب المعارض في ألمانيا، لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في عددها الصادر الثلاثاء الماضي: "لا أرى كيف يمكننا ترحيل أشخاص إلى نظام حكم طالبان، لا سيما وأن البلد مهددة حاليًا بحرب أهلية".

وبالنظر إلى الجلسة الخاصة للبرلمان الألماني "بوندستاج" غدًا الأربعاء، أكد رئيس حزب الخضر أنه يجب أن يكون من الواضح مستقبلًا، قبل قيام الجيش الألماني بمهام خارجية "ما هي مصالحنا، وما هو هدفنا، وهل يمكننا تحقيقه، وبأي الوسائل، وبأي ثمن، وكيف يمكننا الخروج مرة أخرى، لافتًا إلى أن ذلك لم يكن الوضع في أفغانستان".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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