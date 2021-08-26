الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط بالسعودية

تدمير طائرة مسيرة
تدمير طائرة مسيرة مفخخة

أعلن التحالف العربي في اليمن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف قوله: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".
كما أشار التحالف إلى "استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين و الأعيان المدنية".

وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، الثلاثاء الماضي، استهداف ميليشيا الحوثي مدرسة الثورة في جبل مراد جنوب محافظة مأرب بصاروخ بالستي، في إطار استمرارها لتدمير البنية التحتية في مختلف المحافظات اليمنية.

وأشار الإرياني إلى أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من استهداف ممنهج للقرى ومنازل المواطنين والبنى التحتية في مأرب هي أعمال انتقامية بعد فشلها في تحقيق أي إنجاز عسكري، والهزائم التي منيت بها.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي لإدانة هذا الاستهداف الحوثي الممنهج للأعيان المدنية والبنى التحتية في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، والعمل على إدراج ميليشيا الحوثي وقيادتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

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