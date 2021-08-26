اليابان تعلق استخدام 1.63 مليون جرعة من لقاح مودرنا

ذكرت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الخميس، أنها تلقت تقارير من عدة مراكز تطعيم جماعية محلية تفيد بأنه تم العثور على "مواد خارجية" في جزء من الجرعات غير المستخدمة من لقاح كورونا التابع لشركة مودرنا.

وقالت شركة "تاكيدا"، اليابانية لصناعة الأدوية المسؤولة عن مبيعات وتوزيع لقاح مودرنا فى البلاد، إنها بصدد تعليق استخدام حوالى 1.63 مليون جرعة مصنعة فى نفس خط الإنتاج كإجراء وقائي، بحسب وكالة كيودو للأنباء.

وأضافت وزارة الصحة والشركة أنهما لم يطلعا بعد على أي تقارير عن مخاوف تتعلق بالسلامة حول هذه المسألة.

إصابات كورونا في اليابان

وسجلت السلطات في اليابان، 24 ألفًا و321 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليون و368 ألفًا و822 إصابة.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، في نشرته الإنجليزية، أمس الأربعاء، أن 10 محافظات سجلت ارتفاعًا قياسيًا في عدد الإصابات اليومية، مضيفًا أن حوالي 2000 شخص يرقدون في حالة خطيرة.

كانت السلطات اليابانية قررت اليوم توسيع حالة طوارئ كورونا لتشمل 8 مقاطعات أخرى، ليرتفع بذلك إجمالي المقاطعات الخاضعة لحالة الطوارئ إلى 21 مقاطعة في الوقت الذي يتفشي فيه الفيروس بشكل واسع في البلاد.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.