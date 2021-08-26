بلجيكا توقف عمليات الإجلاء من كابول

أعلنت بلجيكا مساء الأربعاء أنّها أوقفت عمليات الإجلاء من مطار كابول، في قرار اتّخذته قبيل أيام من إنجاز القوات الأميركية التي تؤمّن الموقع انسحابها من أفغانستان.



وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في تغريدة على تويتر إنّ "الحكومة الفدرالية اتّخذت قراراً بإنهاء عمليات الإجلاء من مطار كابول في ضوء تطوّرات الوضع في أفغانستان".



وأضاف أنّ القرار اتّخذ "بالاتفاق مع الشركاء الأوروبيين" لبلاده.



وكان الاتّحاد الأوروبي دعا الثلاثاء الولايات المتحدة إلى الاستمرار في تأمين مطار كابول "ما دام ذلك ضرورياً"، مطالباً بذلك ببقاء القوات الأميركية لما بعد المهلة المحدّدة لانسحابها والتي تنتهي في 31 أغسطس، وعلّل الاتّحاد الأوروبي طلبه بوجوب "استكمال" عمليات إجلاء أفغان تعاونوا مع قوى غربية وعائلاتهم ويُعتبرون الآن في خطر بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتشدّدة على السلطة في كابول.



وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اعتبر السبت أنّه "من المستحيل" إجلاء جميع هؤلاء الأفغان وعائلاتهم بحلول نهاية الشهر الجاري.

لكنّ واشنطن رفضت تمديد هذه المهلة النهائية.



وبين الجمعة ومساء الثلاثاء أجلت طائرات عسكرية بلجيكية من كابول عبر إسلام أباد حوالي 1100 شخص هم مواطنون أوروبيون وأفغان معرّضون للخطر وعائلاتهم، في عملية أطلقت عليها بروكسل اسم "الطائرة الورقية الحمراء".



وفي تغريدته أوضح رئيس الوزراء البلجيكي أنّ آخر خمس رحلات جوية بين كابول وإسلام أباد جرت يوم الأربعاء، مشيراً إلى أنّه اعتباراً من الساعة التاسعة والنصف مساءً (19:30 ت غ) فإنّ "جميع أفراد عملية +الطائرة الورقية الحمراء+ ومن تمّ إجلاؤهم، تجمّعوا في إسلام أباد".



ولفت دي كرو إلى أنّه من باكستان "ستواصل بلجيكا في الأيام المقبلة نقل الأشخاص الذين تمّ إجلاؤهم مع أفراد عملية +الطائرة الورقية الحمراء+ إلى بلادنا".



ومنذ صباح الإثنين تهبط في القاعدة العسكرية في ميلسبروك بالقرب من بروكسل طائرات على متنها أشخاص تم إجلاؤهم من كابول.



ومن بين هؤلاء مواطنون بلجيكيون ولاجئون أفغان ورعايا هولنديون ودنماركيون بالإضافة إلى طالبي لجوء في هاتين الدولتين وفي لوكسمبورج أيضاً.



وكان مسؤول عسكري بلجيكي قال خلال مؤتمر صحافي نهار الأربعاء إنّ بلاده تستعدّ "لفك ارتباطها" بمطار كابول وإنّه من "غير الواقعي" توقّع رحلات جوية اعتباراً من الجمعة.



وردّاً على سؤال عن عدد الأشخاص المتبقّين الذين سيتمّ إجلاؤهم من قبل القوات البلجيكية، رفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق، مكتفياً بالقول إنّ الأمر يتعلّق بـ"قائمة متغيّرة".