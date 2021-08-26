الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تحذر من السفر إلى أفغانستان

مطار كابول
مطار كابول

قالت وزارة الخارجية البريطانية ، إنها نصحت بعدم السفر لأي سبب إلى أفغانستان، مضيفة أن الوضع الأمني في البلاد لا يزال مضطربا وأن هناك "خطرا كبيرا من وقوع هجوم إرهابي".


وقالت في باين: "مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية ينصح بعدم السفر لأي سبب لأفغانستان. ينبغي ألا تسافروا لأفغانستان".


وأضاف البيان: "الوضع الأمني في أفغانستان لا يزال مضطربا. هناك تهديد مستمر وكبير بوقوع هجوم إرهابي".

 

وفي نفس السياق، قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الأربعاء، إن مهلة الإجلاء من أفغانستان تنتهي في الدقيقة الأخيرة من 31 أغسطس  الجاري.

 

وكان راب يرد على سؤال بهذا الشأن بعدما صرح متحدث باسم البيت الأبيض في إفادة، أمس الثلاثاء، بأنهم يريدون التحقق مما إذا كانت مهلة الإجلاء حتى الدقيقة الأخيرة من 30 أو 31 أغسطس.

 

وذكر راب لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «نعتقد أنها حتى نهاية أغسطس، لكن المخططين العسكريين سيعدون التفاصيل المتعلقة بالإطار الزمني الدقيق».

 

وعبر عن أمل بريطانيا في استمرار وجود مطار عامل في كابول بعد انتهاء عمليات الإجلاء.

 

وأشار إلى أنه تم إجلاء جميع المواطنين البريطانيين تقريباً ممن لا يحملون جنسيات أخرى من أفغانستان.

 

وفي سياق متصل، رجح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الثلاثاء، تشكيل حركة طالبان لحكومة في كابول.

 

وقال جونسون، إن مجموعة الدول السبع الكبرى G7 اتفقت على خريطة طريق للتعامل مع طالبان، وفقا لقناة «العربية».

 

ووصفرئيس وزراء بريطانيا، عمليات الإجلاء الأولية من أفغانستان بأنها ناجحة، مطالباً طالبان السماح بعمليات إجلاء آمنة بعد 31 أغسطس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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