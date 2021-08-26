الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النفط يرتفع أكثر من 1%

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة قفز إلى أعلى مستوياته منذ بداية جائحة كوفيد-19.


وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.20 دولار، بما يعادل 1.69 بالمئة، ليسجل عند التسوية 72.25 دولار للبرميل.


وصعد خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا، أو 1.21 بالمئة، ليغلق عند 68.36 دولار للبرميل.


وقفزت العقود الآجلة الأمريكية للبنزين 5.5 بالمئة لتسجل عند التسوية 2.3008 دولار للجالون. وأثناء الجلسة وصلت الأسعار إلى 2.3026 دولار للجالون، وهو أعلى مستوى لها منذ 12 أغسطس .


وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم ارتفع إلى ما يقرب من 21 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ مارس آذار 2020 عندما بدأت حكومات فرض قيود مرتبطة بالجائحة على نطاق واسع.


وقالت الإدارة إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع الماضي إلى 432.6 مليون برميل، بزيادة نحو واحد بالمئة عما كانت عليه في الفترة نفسها من 2019، أو قبل الجائحة.


وزادت شركات التكرير الإنتاج ليبلغ 92.4 بالمئة من الطاقة التشغيلية، وهو أعلى مستوى منذ أواخر يونيو .


وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين تراجعت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 225.92 مليون برميل.


وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 600 ألف برميل على مدار الأسبوع إلى 138.46 مليون برميل.


وقال آندرو ليبو رئيس ليبو أويل أسوشيتس في هيوستون "السوق يقودها السحب من مخزون البنزين وطلب جيد على البنزين مع اقترابنا من نهاية موسم القيادة الصيفي".


وعلى مدار الجلسات الثلاث الماضية، ارتفع كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو عشرة بالمئة. ومحت الزيادة معظم الخسائر التي مني بها الخامان القياسيان في موجة هبوط استمرت أسبوعا نتجت عن عودة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 للزيادة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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