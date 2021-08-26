الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

النمسا تفرض اختبارات إلزامية بشأن كورونا مع بدء العام الدراسى

النمسا
النمسا

قال وزير التعليم النمساوي هاينز فاسمان، إنه سيتعين على الطلاب والمعلمين في النمسا إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا ثلاث مرات أسبوعيا، بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا تطعيمهم بالفعل أم لا، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من العام الدراسي في البلاد.


وتابع "فاسمان" إنه بعد هذه الخطوة الأولى، سيتم تحديد إجراءات فيروس كورونا المتبعة بناءً على معدل الإصابة بكورونا في المنطقة.


وسيتم إجراء الاختبارات بعد ذلك بشكل طوعي فقط طالما أن معدل الإصابة لمدة سبعة أيام أقل من 100 إصابة لكل 100 ألف مقيم.


كما ستكون الكمامات إلزامية في الأماكن المفتوحة إذا كان معدل الإصابة بين 100 و 199، ويجب استخدامها داخل الفصول الدراسية في حالة ارتفاع معدل الإصابة.


ويزيد معدل الإصابات الحالي في البلاد عن 100 حالة في أربع مقاطعات نمساوية، وأقل في المقاطعات الخمس المتبقية، وهو أعلى بكثير بين الأطفال والمراهقين عن  إجمالي عدد السكان.


ويبدأ العام الدراسي في 6 سبتمبر في شرق النمسا وبعد أسبوع واحد في باقي أنحاء البلاد.


وجرى خلال العام الماضي استخدام اختبارات الأجسام المضادة السريع بشكل منتظم في المدارس، الآن ، ومع ذلك ، سيتم إجراء أحد الاختبارات الأسبوعية الثلاثة باستخدام طريقة (تفاعل البلمرة المتسلسل) الأكثر دقة.


وقال فاسمان: "إننا بهذا نحقق الأمن". بالإضافة إلى ذلك،يجري رصد اتجاهات العدوى من خلال عينات مياه الصرف من مرافق معالجة مياه الصرف الصحي من بين أمور أخرى. وتهدف هذه التدابير إلى منع اغلاق جديد للمدارس.

 

إصابات كورونا في النمسا

وسجلت وزارة الصحة النمساوية 1574 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد حتي أمس الاربعاء.

وذكرت الوزارة-  أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 680 ألفًا و170 حالة، وقد تعافى منها 656 ألفًا و16 حالة، بينما توفى 10 آلاف و770 حالة.

وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 417 حالة منها 86 حالة في وحدات العناية المركزة، بينما تم توزيع 10 ملايين و357 ألفًا و579 جرعة من لقاحات كورونا.

وأشار إلى أن الإصابات الجديدة توزعت على الولايات الفيدرالية على النحو التالي: بورغنلاند 9 وكارينثيا 59 والنمسا السفلى 221 والنمسا العليا 374 وسالزبورغ 171 وستيريا 176 وتيرول 110 وفورارلبرغ 77 وأخيرا العاصمة فيينا 377 حالة.

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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