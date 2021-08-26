الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العثور على وكرين للإرهابيين وضبط أسلحة شمالى بغداد

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، العثور على وكرين للإرهابيين وضبط أسلحة شمالي العاصمة بغداد

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وذكرت القيادة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية :- أنه "ضمن العملية الأمنية التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في قضاء "الطارمية" شمالي بغداد، حقق لواء المهمات الخاصة بقيادة قوات الشرطة الاتحادية لهذا اليوم نتائج أمنية جديدة ضمن محور قاطع مسؤوليته، شملت تفتيش وتطهير مساحة 5 كم٢، والعثور على وكرين للإرهابيين تم تفجيرهما، وقذيفة قديمة، وضبط 4 بنادق كلاشنكوف.


وأضافت أن قوات الشرطة الاتحادية لا تزال تمارس مهام عملها لإحكام السيطرة على هذه المناطق.

وكانت  أعلنت وزارة الداخلية العراقية الأربعاء، إلقاء القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة الرياض الواقعة جنوب شرق العاصمة بغداد.

 

وقالت الوزارة الداخلية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ بأنه "من ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون، تمكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة الاولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهمين بجريمة (الدكة العشائرية) في منطقة الرياض جنوب شرق بغداد"، مضيفة أنه "تم ضبط بحوزتهما رمانة يدوية، وقد تم إحالتهما مع المواد المضبوطة أصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".


وتعرف "الدكة العشائرية" بأنها هجمات مسلحة على المنازل لإرغام الخصوم على الرضوخ للحكم العشائري، وتتم عبر عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة على بيوت الخصوم، وقد شاعت هذه العادة بصورة لافتة عقب الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.

 

وكانت عثرت القوات الأمنية العراقية على مخبأ للعتاد والأسلحة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة (بغداد).

 

وذكر الحشد الشعبي -في بيان الأربعاء- أن قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي، عثرت على المخبأ في قضاء الطارمية خلال الساعات الأولى من انطلاق اليوم الثاني عشر للعمليات على التوالي.

 

وأوضح أن تنظيم داعش كان يستخدم المخبأ لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء.

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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