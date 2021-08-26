الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: اتفاق الاستعداد الائتمانى مع النقد الدولى قد يمتد لمدة ستة أشهر

النقد الدولى
النقد الدولى

 قال وزير المالية الأوكراني، سيرهي مارشينكو، إن اتفاق الاستعداد الائتماني الأوكراني بقيمة 5 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي (IMF) قد يتم تمديده لمدة ستة أشهر.


ونقلت منصة البلطيق الإخبارية، عن وزير المالية الأوكراني، قوله: "تجري مناقشة المد، لكن لا يوجد قرار نهائي بعد. أي يمكن تمديد برنامج الاستعداد لمدة ستة أشهر. لكن من السابق لأوانه الحديث عن مثل هذا التمديد"، مضيفًا أن القرار يجب أن يتم الاتفاق عليه مع مختلف الشركاء.


ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الصفقة الحالية التي تبلغ مدتها 18 شهرًا مع صندوق النقد الدولي في الأشهر المقبلة بعد دفع جزء فقط من 2,1 مليار دولار، وتم تعليق البرنامج فعليًا بسبب تراجع أوكرانيا عن تنفيذ الإصلاحات.


وتتفاوض كييف مع صندوق النقد الدولي طوال العام لإعادة تشغيل اتفاقية الاستعداد الائتماني، وإطلاق الدفعة التالية البالغة 700 مليون دولار.


ووفقًا للتقارير الأخيرة، كانت المحادثات تسير على ما يرام، ولكن حتى إذا تم إصدار مبلغ 700 مليون دولار قريبًا، فلن يتبقى وقت كافٍ قبل انتهاء الاتفاقية في ديسمبر لكي تحصل كييف على الدفعة الأخيرة البالغة 2,2 مليار دولار، وهو ما سيجعل التمديد لمدة ستة أشهر أمرا ممكنا.

وعلي صعيد أخر، تسلمت أوكرانيا 650 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لـ"كوفيد-19" من بولندا.


وتوجه وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو- وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، الأربعاء، بالشكر للحكومة البولندية والرئيس أندريه دودا على الدعم والمساعدات الإنسانية المقدمة للبلاد في حربها ضد كورونا.


وكتب لياشكو- في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "تسلمت أوكرانيا نحو 650 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا"، مضيفا أنه سيتم أيضا تسليم معدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الصناعي ومكثفات الأكسجين وأجهزة مراقبة القلب إلى المؤسسات الطبية في الأيام المقبلة، قائلا: "أعتقد أنه من خلال الجهود المشتركة سوف يحصل العالم على استقلاله من الوباء".

 

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