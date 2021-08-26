الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مقالات

رجال «أونلاين» وجميلات «أوفلاين»

فى العالم الافتراضى الحكايات فى الجيوب، والأحلام فى الجيوب، والوعود فى الجيوب.

يبيعون الأحلام الملوثة فى طرقات الفيسبوك، وبرامج مختلفة كبائع الحلوى المتجول.

 

فى العالم الافتراضى

كلهم المتنبى، وكلهم أبو فراس، وكلهم حاتم الطائى، وكلهم فى الحياة ابن الملوح.

 

فى العالم الافتراضى

قد يتحول الأقرب إلى عقرب.

وقد يتحول الرجل إلى «تور الساقية» بسبب رجل أو امرأة.

 

فى العالم الافتراضى

يمارسون الخيانة كوجبة سريعة على طريق مهجور، ويستسهلون قذف وسب والتنمر على العلاقات كشربة ماء هنيَّة.

 

فى عالمنا الخيالى

يعشقون من أول محادثة.

فكل إضافة صيدة جديدة، وكل رسالة خاصة مصيدة.

وكل وردة فى رد مصيدة أيضاً.

يمثلون الحب، ولا يعترفون به. هدفهم التمهيد للمكالمات، وبعد المكالمات المواعيد، وبعد المواعيد تأتى اللقاءات، وكله يخفى خدعة أو مصيدة أو مصلحة.

المهم النتيجة.

 

فى العالم الافتراضى أنت لديهم (أون لاين) ما دامت صلاحيتك سارية المفعول.

وتتحول إلى (أوف لاين) أبدية حين تنتهى صلاحيتك ومصالحهم.

 

أنت صديقهم ما دمت معهم.

فإن غبت عن أعينهم نسيتك أعينهم.

أنت الوفى ما دمت أمامهم.

فإن غيَّبتك عنهم ظروفك أو جروحك، فأنت الحاقد، وأنت الجاحد، وأنت الناكر، وأنت الخائن.

 

فى العالم الافتراضى الثمار ليست على بذورها فلا تنتظر أن تحصد ما زرعت، فقد تزرع الوفاء وتحصد الخيانة، تزرع الصدق وتحصد الخذلان.

يتفننون فى تسلق سلالم الأرواح وسلالم الأكتاف وسلالم الظهور.

وخسارة كل شىء من أجل الوصول لقمَّة وهمية.

قد يتحول السيف فى يدك إلى خنجر فى ظهرك لأن مصلحته فى كسر ظهرك وليس حمايتك.

 

فى هذا العام الافتراضى لا أحد يرق له شعوره، هل نبحث فى المجهول أو نهرب منا إليه لنكمل النقص الذى لم يملأه أحد.

 

هل نبحث عن أنفسنا هروبا من واقعنا إلى عالم افتراضى وهمى وأكثره مزيف؟

أم نهرب من مشاكلنا وعثراتنا، ومن كل الجروح والندوب، أو من الجرح الذى لم يلتئم بعد، والقلب الذى لم ينبض كالمعتاد؟

نلقى بأنفسنا فى هذا العالم آملين خيراً يوحى بغد مشرق؟

 

ولكن جميعنا نتساءل:

هل نحن قلقون من سرعة تعاقب الأيام؟ وخائفون مما ستقرره الأقدار لنا؟

 

نعم إنه الخوف.

الخوف من المجهول والمعلوم.

الخوف من الغد ومن الأمس أيضاً، ومن الماضى والحاضر والمستقبل.

 

من الآخر فى الفيسبوك يتناسون التربية الأولى والقيم الأولى والأخلاق الأولى.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

محمد الباز لإدارة «الزمالك»: «حاكموا شيكابالا على تصرفاته»

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

الصحة: 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

النفط يرتفع أكثر من 1%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رجال «أونلاين» وجميلات «أوفلاين»

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

معدات وبضائع وتجار.. إسرائيل تعلن عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة

مسئول أمريكى: بايدن سيبلغ بينيت بقلقه من تسريع إيران لوتيرة برنامجها النووى

اتصالات مصرية مع إسرائيل وفصائل غزة لتحسين الأوضاع الإنسانية فى القطاع