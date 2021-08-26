الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تمنح تونس 600 ألف لقاح ضد كورونا

السعودية
السعودية

أكد الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية بتونس، أن المملكة ستمنح تونس جرعات لقاح ضد فيروس كورونا ومولدات أكسجين و3 آلاف اسطوانة أكسجين و200 طن من الأكسجين المُسال.


وأضاف السفير السعودي في تصريح صحفي له عقب تسلم تونس 600 ألف لقاح مضاد لفيروس كورونا منحتها السعودية إلى تونس، اليوم، أن الجسر الجوي سيتواصل خلال الفترة القادمة وستصل هذه المساعدات إلى تونس.
 

وبخصوص الكمية الكبيرة من الأكسجين المسال، أوضح السفير السعودي أنه سيتم ترك مسألة التنسيق لتخزين هذه الكمية للجهات الصحية التونسية ومركز الملك سلمان.
 


ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.


إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

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