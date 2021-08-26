بلينكن: 1500 أمريكى مازالوا عالقين بأفغانستان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن نحو 1500 مواطن أمريكي ما زالوا عالقين في أفغانستان وينتظرون الإجلاء.

وقال بلينكن في تصريحات، نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن الولايات المتحدة، منذ 14 أغسطس الجاري، أجلت 82 ألفا و300 شخصًا، بينهم 4500 شخصًا يحملون جوازات سفر أمريكية.

وحذر من أن أعداد الأمريكيين في أفغانستان متقلبة للغاية وتتغير تقريبا كل ساعة، مشيرا إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين يتواصلون بشكل مباشر مع ما بين 500 إلى 1500 أمريكيا هناك، والذين تم تزويدهم بتعليمات حول كيفية الوصول إلى مطار كابول بسلام وأمان.

وقال بلينكن: "بالنسبة للأمريكيين المتبقين هناك، الذين قد يكونوا راغبين في مغادرة أفغانستان، فنحن نتواصل معهم بشكل مستمر وعدة مرات عبر عدة قنوات اتصال مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والمراسلة الإلكترونية، لتحديد ما إذا كانوا ما زالوا راغبين في المغادرة، ولتزويدهم بأحدث المعلومات والتوجيهات وكيفية تنفيذها".

الجدير بالذكر، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال، الأربعاء، إن من بين ستة آلاف مواطن أمريكي تأكد وجودهم في أفغانستان، تم إجلاء 4500 على الأقل منهم هم وأسرهم منذ منتصف الشهر الجاري وإن وزارة الخارجية تتواصل باستمرار مع الباقين.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي أن هناك أمريكيين لا يزالون يقيمون وضعهم لاتخاذ قرار بمغادرة أفغانستان بناء على الأوضاع على الأرض.

بينما قال الميجور جنرال هانك تايلور من هيئة أركان الجيوش الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه تم إجلاء 19 ألف شخص جوًا من أفغانستان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضح تايلور في مؤتمر صحفي - نقله تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - أن 42 طائرة عسكرية أمريكية غادرت مطار "كابول" وعلى متنها حوالي 11 ألفًا و200 شخص، فيما تم إجلاء 7800 شخص بالتعاون مع دول التحالف بإجمالي 90 رحلة جوية.

وتابع أن إجمالي من تم إجلاؤهم من أفغانستان حتى الآن يبلغ قرابة 88 ألف شخص، مشيرًا إلى أن قرابة عشرة آلاف شخص يوجدون حاليًا في مطار كابول بانتظار مغادرة البلاد.

وأضاف تايلور أن القوات الأمريكية وقوات التحالف تحافظ على الأمن بمطار كابول لتسهيل استمرار عمليات الطيران والإجلاء، مشيرًا إلى أن هدف بلاده هو الاستمرار بإخراج أكبر عدد ممكن من الناس بشكل فعال وآمن.