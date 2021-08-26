جوتيريش يحث الجزائر والمغرب على إيجاد طريقة لإصلاح العلاقات

حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الجزائر والمغرب على إيجاد طريق للمضي قدما في إصلاح العلاقات في ضوء التطورات الأخيرة بينهما.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، إنه تلقى أسئلة من صحفيين منذ يوم أمس بشأن مسألة قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب، وقال: إن الأمين العام يشجع البلدين الجارين على إيجاد طريقة للمضي قدما في إصلاح العلاقات، بما في ذلك السعي لتحقيق السلام والأمن في المنطقة."

وكان أعلن وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، رمطان لعمامرة، قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب.

وأكد لعمامرة، أن الجزائر ترفض منطق الأمر الواقع والسياسات أحادية الجانب، كما أنها ترفض الإبقاء على وضع غير اعتيادي في المنطقة، حسب قناة "النهار" الجزائرية.

واتهم رمضان لعمامرة، المغرب بأنه أضاف لأعماله العدائية تعاونه البارز والموثق مع المنظمتين الإٍرهابيتين الماك ورشاد، مشيرا إلى أنه ثبت ضلوع الماك ورشاد بالحرائق المهولة التي ضربت عددا من الولايات مؤخرًا وقضية قتل وحرق الشاب جمال بن إسماعيل، مع الإشارة إلى فضيحة التجسس عبر برنامج بيجاسوس أثبتت تعرض مسئولين ومواطنين جزائريين من طرف أجهزة استخبارات المغرب.

كما أكد الوزير الجزائري، أن المغرب انتهك حرمة القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء عام 2013، بجانب تخلي المغرب عن تعهداته الرسمية بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن القادة الحاليين للمغرب يعيشون في وهم فرض أطروحة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، مؤكدا أن المغرب حطم بممارسات حكامه السابقة كل مجال للثقة في تعهداته.