الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مذكرة تفاهم بين «الأمراض الأفريقى» و«الصليب الأحمر» لتعزيز قدرات مواجهة كورونا

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

وقعت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم لتعزيز قدرات المجتمعات على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية المتعلقة بمواجهة كورونا.

وتتضمن مذكرة التفاهم أن المؤسستين ستعملان على تعزيز الاستثمارات لأغراض الوقاية والاستجابة أثناء العمل مع الحكومات لضمان تكثيف الجهود لنشر لقاحات كورونا والعمل على الحد من إهدارها.

وذكر البيان أن مذكرة التفاهم تزامنت مع استمرار مواجهة إفريقيا نقص كبير في اللقاحات، وسط ارتفاع مستوى انتقال العدوى في العديد من البلدان مثل بوتسوانا وبوروندي وإسواتيني وكابو فيردي وناميبيا وسيشيل وجنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي.

من جانبه، قال جون نكينجاسونج ، مدير مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا: "تواجه إفريقيا تحديًا يتمثل في الاستجابة لوباء كورونا، والتعامل مع نقص الموارد الصحية، فيما تسعى القارة للاستعداد بكفاءة للأوبئة المستقبلية، عبر استخلاص الدروس المستفادة من التحديات الحالية".

في غضون ذلك، قال جاجان تشاباجين الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن مؤسسته ستعمل على نفاذ الخدمات الصحية إلى المجتمعات المحلية إذ يتمتع المتطوعون المجتمعيون بإمكانية الوصول والثقة اللازمتين لمعالجة ظاهرة التردد في أخذ اللقاح وتوعية المجتمعات حول الالتزام بالتدابير الوقائية.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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