الكويت تدعو المغرب والجزائر لتغليب لغة الحوار

دعت الخارجية الكويتية المغرب والجزائر إلى تغليب لغة الحوار لتجاوز المسائل الخلافية وطي هذه الصفحة بما يعكس حكمة قيادتي البلدين ويجسد ما يربطهما من علاقات ويحقق تطلعات شعبيهما ويعزز الأمن والاستقرار.

وأعربت الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، عن أسفها لتطورات العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وفي نفس السياق، أعربت وزارة الخارجية الليبية، ، عن أسفها لما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب، داعية الدولتين إلى ضبط النفس وعدم التصعيد.

ودعت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها، الجزائر والمغرب إلى ضبط النفس وعدم التصعيد والتمسك بالمبادئ والأهداف المشتركة التي تأسس من أجلها اتحاد المغرب العربي خدمة لتطلعات شعوبها.

وكان أعلن وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، رمطان لعمامرة، قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب.

وأكد لعمامرة، أن الجزائر ترفض منطق الأمر الواقع والسياسات أحادية الجانب، كما أنها ترفض الإبقاء على وضع غير اعتيادي في المنطقة، حسب قناة "النهار" الجزائرية.

واتهم رمضان لعمامرة، المغرب بأنه أضاف لأعماله العدائية تعاونه البارز والموثق مع المنظمتين الإٍرهابيتين الماك ورشاد، مشيرا إلى أنه ثبت ضلوع الماك ورشاد بالحرائق المهولة التي ضربت عددا من الولايات مؤخرًا وقضية قتل وحرق الشاب جمال بن إسماعيل، مع الإشارة إلى فضيحة التجسس عبر برنامج بيجاسوس أثبتت تعرض مسئولين ومواطنين جزائريين من طرف أجهزة استخبارات المغرب.

كما أكد الوزير الجزائري، أن المغرب انتهك حرمة القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء عام 2013، بجانب تخلي المغرب عن تعهداته الرسمية بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن القادة الحاليين للمغرب يعيشون في وهم فرض أطروحة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، مؤكدا أن المغرب حطم بممارسات حكامه السابقة كل مجال للثقة في تعهداته.