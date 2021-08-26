محافظ جنوب سيناء يوجه بمتابعة تطعيم العاملين فى كافة الإدارات

وجه محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، مدير مديرية الصحة بالمحافظة، بمتابعة تطعيم العاملين في كافة الإدارات والهيئات الحكومية وغيرها ضد فيروس كورونا المُستجد، دون استثناء أي مواطن من التطعيم.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ جنوب سيناء، فعاليات اجتماع المتابعة الدوري الأسبوعي، في القاعة الكبرى للاجتماعات بديوان عام المحافظة في طور سيناء.

واستعرض فودة، أهم نتائج لقاءاته مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء خلال الأيام الماضية في القاهرة بغرض دفع عجلة المشروعات التنموية الجارية بالمحافظة وإزالة كافة العقبات.

كما ناقش المحافظ نتائج لقائه الناجح مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعرض عدد من المشروعات الهامة بالمحافظة وعلى رأسها تطوير مدينة شرم الشيخ وتطوير حمام موسى بطور سيناء، ومشروع جرين شرم وتفعيل الهوية البصرية وغيرها من المشروعات التي نالت استحسان رئيس الوزراء الذي وجه بسرعة إنجازها.

كما استعرض فودة نتائج زيارته مع وزير الزراعة والمطالبة بتفعيل عدد من المشروعات مثل تطوير ميناء الطور، ومصنع الثلج، والمستشفى البيطري، وغيرها من المشروعات الخاصة بالتنمية الزراعية بالمحافظة وكذا لقاء وزير التنمية المحلية ومتابعة عدد كبير من المشروعات التنموية.

وناقش المحافظ الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022، واعتماداتها المالية.

واستعرض المحافظ الاستعدادات لاحتفالية افتتاح عدد من المشروعات الجارية في كافة المدن فى ذكرى انتصارات أكتوبر القادمة وخاصة بمدينة الطور ومنها مسجد الروضة وطريق حمام موسى، وطريق ازدواج الجبيل، ودار مناسبات السلام، ومسجد طريق الهجن ومسجد أرض الجمعية، ومحطة الصرف الصحي بالجبيل، وغيرها من المشروعات الأخرى مع دعوة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين للمشاركة في هذه الافتتاحات.