نائب الرئيس اليمنى يؤكد ضرورة مضاعفة الضغوط على المليشيات الرافضة للسلام

أكد نائب رئيس الجمهورية اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي لضغوطه الحقيقية على المليشيات الرافضة للسلام والمستمرة في التصعيد الميداني وتهديد الأمن المائي والملاحة الدولية.

وأشار صالح، إلى ما قدمته الشرعية من تنازلات خلال مفاوضات السلام المختلفة والحرص الدائم على تحقيقه وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي.

ولفت صالح -خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً - إلى الدور البريطاني الداعم لليمن والمساند للشرعية وجهودها في استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مشيدا بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتطرق نائب الرئيس خلال اللقاء -حسبما أفاد موقع سبتمبر نت - إلى جهود المملكة العربية السعودية لما من شأنه استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة الحكومة لممارسة مهامها في الميدان وخدمة المواطنين.

من جانبه، أكد السفير البريطاني، استمرار مساعي بلاده لإحلال السلام في اليمن، منوهاً إلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وفي سياق آخر، أكدت الأمم المتحدة رفض مليشيات الحوثي الشروع في عملية سياسية سلمية ووضعها شروطا للقبول بالانخراط في مفاوضات مباشرة مع الشرعية، محذرة من مغبة ذلك وتأثيره على الأزمة في البلاد.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤن الشرق الأوسط، محمد خالد خياري، إنه لم يتم إحراز أي تقدم بخصوص النقاط التي طرحتها الأمم المتحدة للوصول إلى السلام في اليمن، وفقا لبوابة العين الإخبارية الإماراتية.

وأضاف المسئول الأممي، أن الحوثيين يفرضون شروطا لمشاركتهم في العملية السياسية منها فتح الموانئ والمطارات قبل إي إيقاف من قبلهم لوقف إطلاق النار.

ودعا خياري، إلى وقف التصعيد الحوثي في مأرب وباتجاه محافظة شبوه، حيث أغلق هذا التصعيد شرايين الحياه ومسارات إيصال المساعدات.. مشيرا إلى أن المفاوضات التي ترعاها السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لم تستأنف والوضع يتعقد كثيرا بسبب غياب الحكومة .

وتحدث المسؤول الأممي في اجتماع لمجلس الأمن عن الحالة الاقتصادية في اليمن وتدهور سعر صرف الريال، وتجاوز ألف ريال للدولار الواحد وانعكاس ذلك على حياة الناس.