الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب الرئيس اليمنى يؤكد ضرورة مضاعفة الضغوط على المليشيات الرافضة للسلام

الفريق الركن علي
الفريق الركن علي محسن صالح

أكد نائب رئيس الجمهورية اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي لضغوطه الحقيقية على المليشيات الرافضة للسلام والمستمرة في التصعيد الميداني وتهديد الأمن المائي والملاحة الدولية. 

وأشار صالح، إلى ما قدمته الشرعية من تنازلات خلال مفاوضات السلام المختلفة والحرص الدائم على تحقيقه وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي.

ولفت صالح -خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً - إلى الدور البريطاني الداعم لليمن والمساند للشرعية وجهودها في استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مشيدا بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتطرق نائب الرئيس خلال اللقاء -حسبما أفاد موقع سبتمبر نت - إلى جهود المملكة العربية السعودية لما من شأنه استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة الحكومة لممارسة مهامها في الميدان وخدمة المواطنين.

من جانبه، أكد السفير البريطاني، استمرار مساعي بلاده لإحلال السلام في اليمن، منوهاً إلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وفي سياق آخر، أكدت الأمم المتحدة رفض مليشيات الحوثي الشروع في عملية سياسية سلمية ووضعها شروطا للقبول بالانخراط في مفاوضات مباشرة مع الشرعية، محذرة من مغبة ذلك وتأثيره على الأزمة في البلاد.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤن الشرق الأوسط، محمد خالد خياري، إنه لم يتم إحراز أي تقدم بخصوص النقاط التي طرحتها الأمم المتحدة للوصول إلى السلام في اليمن، وفقا لبوابة العين الإخبارية الإماراتية.

وأضاف المسئول الأممي، أن الحوثيين يفرضون شروطا لمشاركتهم في العملية السياسية منها فتح الموانئ والمطارات قبل إي إيقاف من قبلهم لوقف إطلاق النار.

ودعا خياري، إلى وقف التصعيد الحوثي في مأرب وباتجاه محافظة شبوه، حيث أغلق هذا التصعيد شرايين الحياه ومسارات إيصال المساعدات.. مشيرا إلى أن المفاوضات التي ترعاها السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لم تستأنف والوضع يتعقد كثيرا بسبب غياب الحكومة .

وتحدث المسؤول الأممي في اجتماع لمجلس الأمن عن الحالة الاقتصادية في اليمن وتدهور سعر صرف الريال، وتجاوز ألف ريال للدولار الواحد وانعكاس ذلك على حياة الناس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

محمد الباز لإدارة «الزمالك»: «حاكموا شيكابالا على تصرفاته»

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

الصحة: 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

النفط يرتفع أكثر من 1%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رجال «أونلاين» وجميلات «أوفلاين»

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

معدات وبضائع وتجار.. إسرائيل تعلن عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة

مسئول أمريكى: بايدن سيبلغ بينيت بقلقه من تسريع إيران لوتيرة برنامجها النووى

اتصالات مصرية مع إسرائيل وفصائل غزة لتحسين الأوضاع الإنسانية فى القطاع