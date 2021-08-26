الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. «السقا» ضيف «الراديو بيضحك» على 9090

عصام السقا
عصام السقا

يحل الفنان الشاب عصام السقا، اليوم الخميس، فى الفترة من السادسة إلى الثامنة، ضيفا على الإعلامية  فاطمة مصطفى فى برنامج الراديو بيضحك على 9090.

ويتحدث "السقا" فى اللقاء عن مشاركته في الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا»، وأولى الحكايات التى جاءت تحت عنوان «بيت عز». 

كما يكشف عن شخصية «هيثم » التي يجسدها في المسلسل والتى تعد شخصية جديدة تماما بالنسبة له، ويكشف بعضًا من كواليس العمل وحكاياته مع سهر الصايغ بطلة الحكاية الأولى والذي تربطه صلة قرابة معها وتدور في إطار اجتماعي كوميدي.

ويكشف السقا أيضا تفاصيل جديدة من كواليس مشاركته الأخيرة كضيف شرف في فيلم «مش أنا» فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

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عصام السقا

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