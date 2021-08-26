أول تعليق لـ رنا سماحة على خبر انفصالها عن زوجها سامر أبوطالب

تصدرت رنا سماحة، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خاصة بعد إلغاء متابعتها لزوجها الملحن سامر أبو طالب، وعلى الفور، قام سامر بالرد على زوجته، وألغى متابعتها هي الأخرى عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وخرجت رنا عن صمتها، منذ قليل، وكتبت رسالة طويلة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتؤكد خبر انفصالها عن طريق غير مباشر، حيث كتبت: "عذراً أيها الـtrend ..فلدي ما هو أغلى من كنوز العالم اتعلمت في بيت أهلي أن العلاقة بين الراجل والست أمانة مينفعش تطلع بره البيت.. خطيبتك مراتك طليقتك أيًا كان".

وأضافت: “الأمانة دي ولاد الأصول بس اللي بيعرفوا يصونوها وميفشوش أسرارها.. ولاد الأصول بس اللي مبيكذبوش ولا بيتدعوا على بعض بالباطل.. ولاد الأصول مبيقذفوش المحصنات (كبيرة من الكبائر).. ولاد الأصول بس اللي مبيخونوش الأمانة.. ولاد الأصول بس مبيفجروش في الخصام”.

رنا سماحة

وتابعت رنا: “ولاد الأصول مش محتاجين يستعطفوا حد ولا محتاجين يتدعوا المثالية بيسيبوا أخلاقهم تتكلم عنهم ومبيتكلموش هم عنها.. ولاد الأصول مبيلقحوش على بعض مبيجيبوش سيرة بعض غير بالخير.. ولاد الأصول بيعاشروا بالمعروف وبيفارقوا بالإحسان.. ومبينسوش الفضل بينهم.. ده اللي ربنا أمرنا بيه ده اللي أهالينا ربونا عليه ده اللي الإنسانية بتقوله.. أي حاجة غير كده تبقى عدم تربية.. قلة دين.. انعدام أخلاق".

وأضافت: “انعدام الأخلاق ده مينفعش نزينه ونقول اوووووه ترند، في داهية الترند اللي ينسينا أخلاقنا وتربيتنا وأصولنا، الإنسان بيعيش حياته وبيمشي (رحلة)، مش هيفضل منها غير سيرتك وأعمالك الطيبة وكلمتك اللي بتتصدق بيها.. سيبوا الخير وانتوا ماشيين عشان الناس تدعيلكم بدل ما يدعوا عليكم.. اجعل من يراك يدعو لمن رباك”.

وطالبت جمهورها عدم السؤال مرة أخرى عن حياتها الشخصية قائلة: بطلب من اي حد هيكلمني عشان يعرف اي تفاصيل تخص حياتي الخاصه يوفر على نفسه وميكلمنيش ميهمنيش السبق الصحفي ولا الشو الاعلامي ولا الاكثر بحثاً غير في شغلي فقط في الخير والفرحه وبس.. عاهدت نفسي واهلي والناس الي بحبهم اني اكون خير قدوه.. عاهدت ابني الي عيني لسه مشافتوش اني اربيه على الاصول والاحترام والرقي.. عاهدته اني اربيه يبقى ((راجل)).. ف متستنوش مني ما يفعله الاخرون.. مش عايزه ابقى ترند✋🏼

وكان فوجئ محبو المطربة الشابة رنا سماحة، بإلغاء متابعتها لزوجها الملحن سامر أبو طالب، ولم يمض على إعلانها حملها في طفلهما الأول سوى 48 ساعة، وعلى الفور، قام سامر بالرد على زوجته، وألغى متابعتها هي الأخرى عبر موقع تبادل الصور إنستجرام.

كما حذف الثنائي كل الصور التي تجمعهما وبدأ محبيهما في التكهنات والتخمينات بأن هناك خلافًا كبيرًا قد حدث بينهما، أدى لذلك، ولم يمضى زواجهما سوى أشهر قليلة بعد قصة حب كبيرة.

"رنا" تصدرت تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعد إعلانها مساء أمس الأول، حملها في طفلهما الأول، ونشرت فيديو لها عبر حساباتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي تفاجئ فيه جمهورها بحملها الأول ظهرت خلاله تبرز بطنها الذي أظهر الحمل بشكل واضح وعلقت على الفيديو قائلة: "إحساس كبير.. شعور خطير.. بحاجة جامدة بتربطنا".

وكان الثنائي قد احتفلا بحفل زفافهما في شهر سبتمبر من العام الماضي بأحد الفنادق النيلية الكبرى بالقاهرة، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن والغناء وأحيا حفل الزفاف كل من النجم تامر حسني، والمطرب الشعبي مصطفى حجاج، والمطرب أحمد جمال، والراقصة الاستعراضية دينا، والفنان أحمد عصام الذي قدم “fire show” ومؤثرات بصرية خطفت أنظار الجميع.

وعلى صعيد أخر، تستعد المطربة رنا سماحة لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الثلاثاء 7 سبتمبر المقبل وذلك على خشبة مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي بمنطقة الزمالك ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

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