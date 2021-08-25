البرلمان الليبى: المجلس يقرر مصير حكومة الوحدة خلال أيام

أكد رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، الأربعاء، أن مجلس النواب سوف يقرر بقاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أو ذهابها بعد الاستماع إلى إجاباتها خلال الجسلة المقبلة.

وأوضح عقيلة صالح، في حوار له مع قناة "العربية"، أنه خلال 10 أيام يجب أن تحضر حكومة الوحدة إلى مجلس النواب للاستجواب، مشيرا إلى أن هناك عددا من النواب قدموا طلب سحب الثقة من الحكومة وهو حق للمجلس.

واعتبر عقيلة صالح أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فشلت في توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين، مشيرا إلى أنها منحت الميليشيات ميزانية أكبر من ميزانية الجيش وذلك ضمن مشروع الميزانية المقدم للبرلمان.

وأوضح رئيس البرلمان الليبي أن قضية استجواب الحكومة هو لمواجهتها بالتقصير في أعمالها، حيث إن الحكومة لم تقم بما هو مطلوب منها مثل توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين كما لم تنجح في حل مشكلة الكهرباء او مواجهة فيروس كورونا".

وأشار عقيلة صالح إلى أن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة متمسك بمنصب وزير الدفاع إلى جانب عمله كرئيس للحكومة، مؤكدا أن الحكومة لم تعلن أيضا صراحة نيتها إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.

وكانت رئاسة مجلس النواب أعلنت استدعاء حكومة الوحدة إلى مقر البرلمان بطبرق الإثنين المقبل للاستجواب.

بدء الترتيبات الأمنية للجنة العسكرية المشتركة

وأعلن الفريق مراجع العمامي عضو اللجنة العسكرية المشتركة " 5+5 " في ليبيا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن بدء التنفيذ العملي لخطة الترتيبات الأمنية لمرحلة جديدة.

وقال خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي في بيانه، إنه تم تكليف كل من لواء طارق بن زياد المعزز القيادة العامة للجيش الليبي والكتيبة 166 التابعة للمجلس الرئاسي لهذه المهمة.

وثمنت لجنة "5+5 " الروح الوطنية المسئولة التي اكتست عملية التنسيق بين القوتين المكلفتين بهذه المهمة، مشيرة إلى أنها الحرفية العالية التي تم بها تنفيذ الترتيبات الامنية للمنطقة المستهدفة بين غرفة عمليات لواء طارق والكتيبة 166 .

وأوضحت اللجنة العسكرية بحسب بيان المحجوب أن المنطقة المستهدفة ضمن خطة الترتيبات الأمنية لحماية ولتأمين خط النهر الصناعي والمنظومة من أي اختراقات أمنية، مشيرة إلى أنه من ضمن مهام هذه القوة المشتركة في المنطقة ملاحقة التنظيمات الإرهابية والمتطرفين في كامل المنطقة والعمل على وقف نشاطها والقضاء عليها .