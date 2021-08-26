برلمانى: تحويل مصر لمنطقة لوجيستية عالمية قرار تاريخى لصالح الاقتصاد الوطنى

أكد النائب شحاتة أبو زيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، يهدف إلى تحويل مصر لمنطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة" التي تربط جميع الموانىء إلكترونيًا.

وقال «أبو زيد»، في بيان له اليوم، إن التوجيهات الرئاسية بخصوص منطقة لوجيستية عالمية، الغرض منها تعظيم الاستفادة من الموانىء المصرية وعمليات التطوير الجارية فيها، وتعزيز حركتي التجارة الداخلية والخارجية وفتح آفاق وفرص كثيرة للعمل.

وأشار عضو صناعة النواب، إلى أنه تم استحداث المراكز اللوجيستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد والعين السخنة والإسكندرية، ومن المنتظر أن تمتد منصة نافذة إلى كل موانىء مصر، بنهاية العام الجاري2021.

وأضاف النائب، أن توجيهات الرئيس ستتحول إلى إيرادات كبيرة للدخل القومي المصري، بمجرد تحويل الموانىء المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط إلى منطقة لوجيستية عالمية.

واختتم «أبو زيد»، بأن هناك إصرار من القيادة السياسية المصرية على إحداث تغيير جذري وشامل في الأعمال الجمركية والموانىء المصرية بما يساهم في تعاظم إيراداتها لصالح الدولة، مضيفًا إن هذا القرار تاريخي ولصالح الاقتصاد الوطني.

وأكدت وزارة المالية المصرية، أن هناك تعليمات رئاسية لتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية لاستغلال الفرص التنموية الواعدة التي تتيحها مصر في مشروعاتها القومية العملاقة غير المسبوقة.

وأضافت الوزارة، أن هناك توجيهات رئاسية بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استحداث المراكز اللوجستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والعين السخنة، ودمياط، والدخيلة، والإسكندرية، وبذلك تغطى منصة «نافذة» 95٪ من صادرات وواردات مصر، ومن المستهدف قبل نهاية عام 2021، أن تمتد المنصة إلى كل موانئ مصر.