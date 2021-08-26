الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مع وضع شروط للسفر.. سعر الريال السعودى اليوم يواصل استقراره فى السوق المصري

الريال السعودي
الريال السعودي

يرصد «الدستور» سعر الريال السعودى اليوم استعدادًا لبدء التداول، الخميس، 26 أغسطس، حيث واصل استقراره وسط توقعات بارتفاعه الفترة المقبلة مع بدء استقبال أفواج المعتمرين.
 
ووفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري، سجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء مقابل 4.19 للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع جنيه، وسجل الريال السعودي في بنك CIB 4.16  للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.15 جنيه للبيع.

الدولار ينهى جلسة التداول مستقرا مع ارتفاع العوائد الأمريكية

الريال السعودي يواصل استقراره وينتظر بداية التداول .. الأحد

الأسواق

أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" نهاية التعاملات باللون الأخضر، ليواصل ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، وسط مكاسب لـ10 قطاعات من بينها البنوك والطاقة القياديين.

عودة الطيران

وأصدرت السفارة السعودية في مصر تنويهًا مهما بشأن فتح الطيران بين مصر والسعودية، حيث جرى رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، من الدول المُعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة، الذين تلقوا جرعتي ‎لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وكانت من أهم شروط السفر إلى السعودية للمصريين واشترطت السعودية على الوافدين من الدول التي رفع الحظر عنها، الحصول على شهادة PCR لغير السعوديين والحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

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وشددت السلطات السعودية على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، على جميع العائدين من الدول التي رفع حظر السفر عنها، كما أهابت الوزارة حينها بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.

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وائل لطفي

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