الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خروج جرار قطار وعربتى ركاب عن القضبان بالقليوبية

حادثة
حادثة

شهدت مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية خروج جرار وعربتي ركاب من قطار رقم 563 خط "القاهرة - منوف – طنطا" عقب تحركه من محطة القناطر الخيرية الجديدة، التي كان من المقرر الوقوف بها، ضمن الجدول التشغيلي للقطار، موضحًا أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو خسائر بشرية.

وقال اللواء محمد سالم، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية إنه جرى رفع الجرار وإعادة الحركة من جديد على السكة الحديد.

وأشار إلى أنه خلال مسير القطار بعد توقفه بالمحطة المذكورة، خرج الجرار وعربتان عن مسارهما ما أدى إلى توقف الحركة بشكل كامل على الخط، وجرى استدعاء أوناش الرفع من قبل هيئة السكة الحديد وجرت استعادة مسار القطار وعودة حركة القطارات على خط منوف. 

وفى سياق متصل شهدت محافظة القليوبية توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين المحافظة وجهاز النقل البري الداخلي والخارجي لتوفير عدد 34 أتوبيس (ميدي باص- ميني باص) مكيفة لتكون خطوط سيرها بنها الدائري العبور (بنها- طوخ- قليوب- الدائري- الخصوص- العبور) بعدد 6 أتوبيسات.

محافظة القليوبية حركة القطارات القناطر الخيرية السكة الحديد القطارات هيئة السكة الحديد خسائر بشرية قضبان

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

محمد الباز لإدارة «الزمالك»: «حاكموا شيكابالا على تصرفاته»

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

الزمالك يحسم موقفه من التجديد لـ بنشرقي وضم حسام حسن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

التحرش وقرارات الرئيس

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

معدات وبضائع وتجار.. إسرائيل تعلن عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة

مسئول أمريكى: بايدن سيبلغ بينيت بقلقه من تسريع إيران لوتيرة برنامجها النووى

اتصالات مصرية مع إسرائيل وفصائل غزة لتحسين الأوضاع الإنسانية فى القطاع