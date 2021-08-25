خروج جرار قطار وعربتى ركاب عن القضبان بالقليوبية

شهدت مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية خروج جرار وعربتي ركاب من قطار رقم 563 خط "القاهرة - منوف – طنطا" عقب تحركه من محطة القناطر الخيرية الجديدة، التي كان من المقرر الوقوف بها، ضمن الجدول التشغيلي للقطار، موضحًا أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو خسائر بشرية.

وقال اللواء محمد سالم، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية إنه جرى رفع الجرار وإعادة الحركة من جديد على السكة الحديد.

وأشار إلى أنه خلال مسير القطار بعد توقفه بالمحطة المذكورة، خرج الجرار وعربتان عن مسارهما ما أدى إلى توقف الحركة بشكل كامل على الخط، وجرى استدعاء أوناش الرفع من قبل هيئة السكة الحديد وجرت استعادة مسار القطار وعودة حركة القطارات على خط منوف.

وفى سياق متصل شهدت محافظة القليوبية توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين المحافظة وجهاز النقل البري الداخلي والخارجي لتوفير عدد 34 أتوبيس (ميدي باص- ميني باص) مكيفة لتكون خطوط سيرها بنها الدائري العبور (بنها- طوخ- قليوب- الدائري- الخصوص- العبور) بعدد 6 أتوبيسات.