الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولى عهد السعودية يرسل لنظيره الكويتى رسالة خطية تتعلق بالعلاقات الثنائية

ولي العهد
ولي العهد

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، رسالة خطية، إلى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وقام بتسليم الرسالة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، خلال استقبال ولي عهد الكويت له في قصر بيان اليوم.

كما تلقى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد  اتصالًا هاتفيًا عصر اليوم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

وبحسب وسائل إعلام كويتية؛ فقد أعرب العاهل السعودي  خلال اتصاله  عن خالص تعازيه وصادق مواساته للأمير  وللأسرة الحاكمة بوفاة المغفور لها الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح.

كما دعا العاهل السعودي للمتوفاة أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الشيخ نواف  والأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبدوره؛ عبر الأمير الشيخ نواف الأحمد  عن شكره وتقديره لما أبداه  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية  من صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء راجيًا من المولى عز وجل أن لا يريه مكروها بعزيز. 

من جهة أخرى، وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ لها بالأمس، أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية السعودية، واستقرار المنطقة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت الوزارة الكويتية بيانها، بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية ولي العهد وزارة الخارجية الملك سلمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

محمد الباز لإدارة «الزمالك»: «حاكموا شيكابالا على تصرفاته»

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

أول تعليق لـ رنا سماحة على خبر انفصالها عن زوجها سامر أبوطالب

«صناعة المعلومات»: 400% معدلات نمو المعاملات الإلكترونية للمصريين خلال كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

التحرش وقرارات الرئيس

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

معدات وبضائع وتجار.. إسرائيل تعلن عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة

مسئول أمريكى: بايدن سيبلغ بينيت بقلقه من تسريع إيران لوتيرة برنامجها النووى

اتصالات مصرية مع إسرائيل وفصائل غزة لتحسين الأوضاع الإنسانية فى القطاع