ولى عهد السعودية يرسل لنظيره الكويتى رسالة خطية تتعلق بالعلاقات الثنائية

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، رسالة خطية، إلى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وقام بتسليم الرسالة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، خلال استقبال ولي عهد الكويت له في قصر بيان اليوم.

كما تلقى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد اتصالًا هاتفيًا عصر اليوم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

وبحسب وسائل إعلام كويتية؛ فقد أعرب العاهل السعودي خلال اتصاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته للأمير وللأسرة الحاكمة بوفاة المغفور لها الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح.

كما دعا العاهل السعودي للمتوفاة أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الشيخ نواف والأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبدوره؛ عبر الأمير الشيخ نواف الأحمد عن شكره وتقديره لما أبداه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية من صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء راجيًا من المولى عز وجل أن لا يريه مكروها بعزيز.

من جهة أخرى، وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ لها بالأمس، أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية السعودية، واستقرار المنطقة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت الوزارة الكويتية بيانها، بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.