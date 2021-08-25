«مستثمري بدر»: لدينا توجه بزيادة أعداد العمالة بالمصانع الفترة المقبلة

قال بهاء العادلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، إن الجمعية لديها خطة ستعمل عليها خلال العامين القادمين، وهى زيادة حجم العمالة بالمصانع، لافتًا إلى جمعية مستثمري بدر تضم مايقرب من 30 ألف عامل حتى الآن.

أضاف العادلي، لـ"الدستور"، أن الجمعية تعتزم زيادة عدد العمال لـ70 الف في عامين على الأقل وذلك يأتي من خلال تدشين المصانع الجديدة، حيث سيتم إنشاء 1200 مصنع جديد في مدينة بدر، و500 مصنع في غرب مدينة الروبيكي، مؤكدًا ان اغلب المصانع ستكون خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وثمن رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر دور البنك المركزي المصري في دعم القطاعين الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل المشروعات بفائدة 5%، بالإضافة إلى دوره العظيم خلال الجائحة بإعفاء الممولين المتعثرين من الفوائد.

وأكد رئيس الجمعية أن القطاع الصناعي شهد حالة من التطوير خلال الفترة الماضية بسبب جهود القيادة السياسية في دعم القطاع، لافتًا إلى ان تطوير قطاع الصناعة والاهتمام به ساهم في خلق عدد كبير من فرص العمل وخاصة للشباب حديثي التخرج من المدارس والجامعات الفنية، بالإضافة إلى زيادة حجم المنتجات المصرية ما سيؤدي إلى حدوث فائض في المنتجات المحلية والذي سينتج عنه التقليل من الواردات وزيادة حجم الصادرات.

وتابع رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر أن القطاع الصناعي شهد افتتاح مدن صناعية هامة في الاقتصاد المحلي، مثل مدينة الاثاث بدمياط، والروبيكي للجلود، والدواء وأخيراً مدينة "سايلو فودز" بمدينة السادات، لافتًا إلى أن تلك الزيادة سينتج عنه اكتفاء ذاتي مما يؤدي إلى التصدير إلى الخارج، وهذا بالتأكيد سيعمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتج.