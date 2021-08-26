حصاد «القوى العاملة» اليوم.. إشادة أممية بجهود مصر فى خفض معدلات البطالة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث الهامة، حيث التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، إيلينا بانوفا المنسقة الإقليمية للأمم المتحدة في مصر.

وأثنت المنسقة الإقليمية للأمم المتحدة، على الجهود الكبيرة التي تتم في وزارة القوى العاملة لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا، ووضع خطط التشغيل وتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب وتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجا في الريف المصري.

كما أثنت بانوفا، على الجهود التي تم بذلها لخفض معدلات البطالة إلى 7.3%، والدور الذي قامت به الوزارة في توفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف نواحي الدولة المصرية، وكذلك على إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخفيض آثارها على القطاع الخاص ومنشآته، وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة الأكثر تأثرًا من هذه الأزمة، وتقديم المنح الاستثنائية لهم لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا.

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فيما شدد سعفان خلال اللقاء، على تسخير كافة إمكانيات الوزارة للوصول للنتائج المرجوة من التعاون بين الطرفين، ووضع خطط العمل المشتركة للفترات القادمة، مشيراً إلى أن خفض معدلات البطالة إلى 7.3% هو دور الدولة المصرية بأكملها وليست لوزارة بعينه، بل كافة الوزارات والجهات يعمل الجميع في مجالات العمل، والمشروعات القومية التي تم إنشاؤها واستوعبت العديد من الشباب ووفرت مزيد من فرص العمل لهم.

وعن ملف التعامل مع جائحة كورونا، أشار الوزير إلى أن التعامل مع آثارها، كان استراتيجية دولة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل لحظياً مع النتائج التي أسفرت عنها، والفئات التي تأثرت بها وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، وتوفير مظلة رعاية متكاملة وشاملة لهم، ساهمت الوزارة في المنح التي أقرتها القيادة السياسية لتلك الفئة لمدة 6 أشهر، الأمر الذي لم يحدث في أي دولة من دول العالم.

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ووجه وزير القوى العاملة، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي والتي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه مصري، وذلك لأسرة كل من عصام يوسف محمد إبراهيم، من محافظة المنصورة، الذي توفي إثر سقوطه من على السقالة مما أدى إلى نزيف في المخ ثم الوفاة، وجمعة فتحي عبد اللطيف، من محافظة البحيرة، الذي توفي بسبب غرقه أثناء الصيد.

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وأعلن سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، بتعيين 3454 شاباً، منهم 33 من ذوي الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 7051 راغب عمل منهم 38 من ذوي القدرات، فضلا عن توفير 255 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

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فيما قال ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، إن المديرية تلقت خلال شهر يوليو الماضي، 161 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 156 شكوى مرحلة من شهر يونيو، وتم بحث 149 شكوى منها، وتبين أن 67 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 82 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 168 شكوى تحت البحث والدراسة.

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