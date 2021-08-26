ليلى علوي: ارتديت فستان وزنه 40 كجم في «حديث الصباح والمساء»

يعد دور هدى هانم واحدة من أهم الشخصيات في مسلسل حديث الصباح والمساء، وهو الدور الذي لعبته النجمة الكبيرة ليلى علوى، وحقق المسلسل وقتها نجاحًا كبيرًا خلال عرضه للمرة الأولى ويتابعه الجمهور باهتمام في كل مرة يعرض فيها على شاشة التلفزيون، إلا أن ليلى علوى تعرضت لبعض الانتقادات عقب العرض الأول للمسلسل، وأنها لعبت الدور بعدما اكتسبت وزن زائد بصورة كبيرة لا تناسب الشخصية، لأن دور هدى الشخصية الارستقراطية ابنة الأسرة العريقة كانت تحتاج من ليلى علوى الاهتمام بوزنها.

وفي أحد الحوارات الصحفية لها مع مجلة المصور في 2001 بعد فترة قصيرة من العرض الأول للمسلسل، روت ليلى علوي كواليس كثيرة عن الشخصية وما حدث معها خلال تصوير المسلسل:" لم أكن تخينة كما يقول البعض، لكننى في أحد مشاهد المسلسل وهو مشهد الفرح أمام الفنان أحمد خليل ارتديت فستان وزنه 40 كيلو جرام، وقبل ذلك المسلسل كان من المفترض أن أشارك في بطولة أحد الأعمال للمخرج أحمد صقر، لكن العمل لم يتم وفوجئت به يتصل بي ويعرض على سيناريو حديث الصباح والمساء ووافقت على الفور، وطلب مني المخرج أحمد صقر والمؤلف محسن زايد، ألا أقرأ الرواية الأصلية للأديب الكبير نجيب محفوظ، لضرورة تأثري بالورق المكتوب، كما أن الرواية الأصلية كان بها الكثير من المشاهد لا يمكن ترجمتها على شاشة التلفزيون بسبب الرقابة".

وأكملت ليلى علوى عن كواليس المسلسل قائلة:"العلاقة بين هدى وعطا المراكيبي في الرواية الأصلية بها الكثير من الحياة الجنسية والمشاهد الخاصة، لكن محسن زايد استطاع الإشارة عنها دون أن تكون بشكل مباشر".

وكشفت خلال الحوار عن سر فستان الزفاف وتكلفة الملابس الخاصة بها قائلة:"اشتريت من باريس كتالوج يحتوي على كل تسريحات الشعر والملابس وخامات الأكسسوار، حتى رسومات الحواجب ما بين الفترة 1700 حتى 1990، وبلغت تكلفة الملابس والأكسسوارت للشخصية 160 ألف جنيه بخلاف فستان الفرح والذي كان يصل وزنه 40 كيلو جرام، إضافة إلى أن الكاميرا تزيد من وزن الفنان 8 كيلو جرام وفستان فرح أولادي كان 17 كيلو جرام فمن الظلم أن يقول أحد إنني كنت تخينة" وقد عرض حديث الصباح والمساء على شاشة التلفزيون للمرة الأولى في رمضان 2001.