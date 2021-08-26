فى خدمتك.. خطوات حجز مكان لركن سيارتك أمام المنزل والأوراق المطلوبة

سادت حالة الجدل ما بين القبول من البعض والرفض من البعض الآخر لفرض رسوم جديدة على ركن السيارات، حيث تسعى الدولة لحماية أصحاب السيارات من بلطجة السايس الذي باتت مصدر إزعاج للمواطنين.

وخصص القانون الجديد أماكن لركن السيارات الخاصة بالمواطنين بمقابل مادى، حيث يتساءل الكثيرون عن كيفية حجز هذه الأماكن والأوراق المطلوبة، وهو ما سنقدمه من خلال هذه السطور فى إطار سلسلة المعلومات الخدمية التى تحرص “الدستور” على تقديمها للقراء.

الأوراق المطلوبة لحجز مساحة لركن سيارتك أمام المنزل



- صورة بطاقة صاحب الحجز.

- صورة رخصة السيارة مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

خطوات إتمام الحجز والحصول على مكان خاص لسيارتك

- الذهاب إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وتقديم كافة الأوراق المطلوبة لحجز مكان الانتظار مع تقديم طلب بالحجز

- في الخطوة التالية تتم معاينة المكان من قبل الحي في خلال يومين من زيارتك للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين

- وفي حال الموافقة وإثبات صحة الأوراق المقدمة، فإنه سيتم وضع حواجز مكان سيارتك لمنع وقوف سيارة أخرى كما سيتم إصدار لافتة لسيارتك ووضعها مكان الحجز على أن يتحمل المواطن مصاريف شراء الحواجز.

عقوبة المخالفة

كما يتبادر إلى أذهان الكثير تساؤل بخصوص ما هى العقوبة المنتظرة فى حالة مخالفة قانون تنظيم السيارات الجديد، فإنه وفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع دون ترخيص أو فى غير الأماكن المحددة لذلك.

وعن قيمة الرسوم الجديدة المقررة عن ركن السيارة أمام المنزل وفقا لقانون تنظيم انتظار السيارات تبلغ 300 جنيه في الشهر، كما أنه من الممكن أن يتم دفع هذه الرسوم عبر الفيزا الخاصة بك.