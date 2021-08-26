«الدستور» داخل قصر أندراوس بالأقصر بعد قرار هدمه (صور)

حصلت «الدستور» على مجموعة من الصور من داخل قصر أندراوس بالأقصر، الذي تم هدمه اليوم، وتشير الصور إلى مدى الإهمال والحالة المزرية التي وصل إليها القصر، كما توضح أن القصر خالي تمامًا من أي مقتنيات أثرية وتراكمت به القمامة على مدار السنوات، كما ترصد الصور انتشار ساحة القصر بالمخلفات.

قصر أندراوس بالأقصر

وقد قامت اللجان التنفيذية بالأقصر بالبدء في إزالة القصر المجاور إلى معبد الأقصر، وذلك بعد صدور قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإزالة القصر بعد تضرره بشدة من أعمال الحفر والتنقيب أسفله، وذلك خوفًا على أرواح المواطنين الذين يستمتعون يوميًا بالسير على كورنيش النيل وسور معبد الأقصر.

قصر أندراوس بالأقصر

قصر أندراوس أو قصر توفيق باشا أندراوس أثار ضجة كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اقتسموا إلى فريقين الأول مع إزالة القصر والأخر مع ترميمة باعتبار أثر تاريخي، وخاصة بين أبناء محافظة الأقصر الذين يلقبوبة ببيت الأمة الثاني؛ وذلك نظرًا إلى اتخاذ سعد باشا زغلول مقرًا له بالأقصر، وذلك عقب استضافة توفيق أندراوس زعيم الأمة بعد أن أصدرت السلطات الإنجليزية قرارًا بتقيد حريتة.

قصر أندراوس بالأقصر

ويعود تاريخ قصر أندراوس إلى عام 1897، حيث تم إنشاؤه خلف معبد الأقصر، مواجهًا لنهر النيل، واستضاف على مدار تاريخيه العديد من الشخصيات الهامة.

قصر أندراوس بالأقصر

وتشير المصادر إلى أنه يتواجد أسفل قصر أندراوس باشا التاريخي بقايا وشواهد واضحة لمعبد روماني، وذلك خلف القصر الذي يتم إزالته حاليًا بقرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الأقصر، لكونه يعرض حياة المواطنين للخطر، وسيتم التعامل والكشف عن ذلك المعبد الروماني عقب نهاية الإزالة بالكامل، وستبدأ لجان المجلس الأعلى للآثار بأعمال التنقيب وعمال الحفائر بالقيام بأعمالهم عقب الانتهاء من إزالة القصر لإزاحة الستار عن الكشف الأثري الجديد.