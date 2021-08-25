424 طالبًا وطالبة يؤدون اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية بكفر الشيخ

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه وفقًا للقواعد والشروط والجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأداء اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين لكلية التربية النوعية تحت إشراف ومتابعة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبدالعال أدى اختبارات القدرات من طلاب الثانوية العامة الذين قاموا بالتسجيل لرغباتهم إلكترونيًا لشعبة التربية الموسيقية 127 طالبًا وطالبة.

وشعبة التربية الفنية 297 طالبًا وطالبة اختبارات القدرات التي تشترط اجتياز المقبولين بها اختبارات القدرات المؤهلة لها.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov تيسيرًا علي الطلاب، وذلك في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالرازق دسوقي أن اختبارات القدرات عقدت وسط إجراءات احترازية وضوابط وتدابير وقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين، وذلك في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مكتب التنسيق الرئيسي ومعامل التنسيق الإلكتروني لتنسيق الثانوية العامة بالجامعة استقبل طلاب الثانوية العامة لمساعدة طلاب المرحلة الأولى على تسجيل رغباتهم طبقًا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والإجابة على استفساراتهم بشأن تسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من الحرص على التباعد وارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، منذ السبت الموافق 21/8/2021 وحتى اليوم الأربعاء الموافق25/8/2021 م، وسيتم تشغيل الخدمة خلال المدة لكل مرحلة تنسيق.

فيما كثفت الجامعة من إجراءاتها الاحترازية في كافة الكليات من أجل مواجهة كورونا.