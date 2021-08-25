للمرة الأولى.. إسرائيل تسجل 10001 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إنها سجلت 10001 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 688.

وتعد هذه المرة المرة الأولى التي تسجل فيها إسرائيل أكثر من 10 آلاف حالة خلال يوم واحد، في موجة تفشي كورونا الحالية.

تطعيم الطلاب في إسرائيل

وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق، عزمها تلقيح طلبة المدارس ضد فيروس كورونا وافتتاح العام الدراسي في موعده المحدد رغم ارتفاع أعداد الإصابات.

وقالت الحكومة الإسرائيلية، في بيان، :"سيتم تطعيم التلاميذ في ساحات المدرسة خلال ساعات الدوام بشرط موافقة الوالدين" مؤكدة أن الدراسة ستبدأ في الأول من سبتمبر المقبل".

إجراءات إسرائيل لمكافحة تفشي كورونا

وتحاول إسرائيل تجنب إغلاق المدارس والعودة إلى التعليم الوجاهي خاصة أن التجربة أثبتت ان الإغلاق والتعليم عن بُعد تسببا بمشكلات نفسية واجتماعية للطلاب.

وبدأت إسرائيل أواخر ديسمبر الماضي حملة تلقيح ساعدتها على خفض معدلات الإصابة بشكل كبير، لكن الأمور انقلبت مع بدء انتشار المتحورة دلتا الشديدة العدوى التي دفعت السلطات الشهر المنصرم إلى إعادة فرض القيود بعد رفعها في يونيو، مع مخاوف من إغلاق رابع خلال فترة الأعياد اليهودية التي تصادف سبتمبر المقبل.