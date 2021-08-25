الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ورشة تدريبية لمجموعة من نساء القرية الواقعة بمركز إسنا

ورشة تدريبية لمجموعة
ورشة تدريبية لمجموعة من نساء القرية

أقامت مؤسسة إفريقيا السعيدة بالتعاون مع الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ونادي المرأة بمركز شباب قرية الدير، ورشة تدريبية لمجموعة من نساء القرية الواقعة بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، في إطار سعي مبادرة أفريقيا السعيدة نحو تطوير دور المرأة في المناطق الأكثر احتياجا من مصر، وتحديدا في الصعيد، واللواتي يُعانين من العديد من المشكلات الاجتماعية، والتي عادة ما تتأزم بسبب المشكلات الاقتصادية.

وسعيًا نحو التمكين الاقتصادي بهدف التطوير الاجتماعي، جاءت الورشة التي شاركت فيها 25 سيدة، وتعلمت فيها المشاركات أساسيات صناعة الصابون من زيت الزيتون وزيت جوز الهند والزيت المعاد تدويره، بهدف إعادة التدوير، وتوفير مصدر دخل من العمل في المنزل، والمحافظة على البيئة. وتم اختيار صناعة الصابون الطبيعي بهدف تقليل إهدار الزيوت والحفاظ على البيئة؛ إضافة إلى النشاط التجاري لترويج منتجات الزيوت الطبيعية.

وقد تلاقت أهداف مبادرة أفريقيا السعيدة مع الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات والتي سبق العمل لها داخل محافظة الأقصر مع العديد من النساء في التمكين الثقافي والسياسي للمرأة مما أكد أن النساء في محافظة الأقصر في احتياج متزايد لتمكينهم اقتصاديا ورفع قدرتهم المهنية لتعزيز مصادر الدخل ويتماشى مع مبادرة حياة كريمة التي تنتشر في قرى ومحافظات مصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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