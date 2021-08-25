الأربعاء 25 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في الكويت
كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 408797 وتسجيل ثلاث حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2412 وفاة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية، تم تسجيل 512 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 402932 بنسبة 98.57%.

يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

الصحة الكويتية كورونا الكويت فيروس كورونا

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